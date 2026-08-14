Temmuz\'da İkinci El Araç İlan Fiyatları Arttı

Arabam.com temmuz ayı ikinci el ilan verilerini açıkladı. Ortalama ilan fiyatı 917 bin 614 lira oldu; haziran ayındaki 914 bin 918 liraya göre sınırlı bir artış görüldü. Ancak enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar aylık bazda yüzde 1,46 geriledi.

En çok ilan verilen markalar sırasıyla Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, BMW ve Citroen oldu. Model bazında ise Clio, Megane, Egea, Corolla, Focus, Astra, Passat, Civic, Polo ve Corsa ilk sıralarda yer aldı.

Fiyat dağılımına göre ilanların yüzde 31'i 600 bin liraya kadar, yüzde 26'sı 600 bin-1 milyon lira aralığında, yüzde 19'u 1-1,4 milyon lira aralığında, yüzde 10'u 1,4-1,7 milyon lira aralığında, yüzde 14'ü ise 1,7 milyon lira ve üzerinde gerçekleşti.

Yaş dağılımında 5 yaşa kadar araçların oranı yüzde 26,1 olurken, 6-9 yaş arası yüzde 16,4, 10-15 yaş arası yüzde 30,4, 16-20 yaş arası yüzde 11,2 ve 20 yaş üzeri araçların oranı yüzde 15,9 olarak kaydedildi. Benzinli araçların ilan oranı yüzde 34,4, dizel yüzde 43,9, LPG'li yüzde 17,9, hibrit yüzde 2,4 ve elektrikli yüzde 1,5 oldu. Otomatik vitesli araçların oranı yüzde 35'e yükselirken, düz vites yüzde 50 ve yarı otomatik vites yüzde 15 oldu.