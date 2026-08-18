Temmuzda 207 Bin Taşıt Kaydedildi - Son Dakika
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Temmuzda 207 Bin Taşıt Kaydedildi

Temmuzda 207 Bin Taşıt Kaydedildi
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TÜİK'in verilerine göre temmuzda trafiğe 207 bin 508 taşıt kaydedildi, motosikletler önde.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre geçen ay 207 bin 508 taşıt trafiğe kaydedildi. Yeni kayıtların yüzde 48,1'i motosiklet, yüzde 38'i otomobil, yüzde 9,4'ü kamyonet, yüzde 1,9'u kamyon, yüzde 1,6'sı traktör, yüzde 0,6'sı minibüs, yüzde 0,3'ü otobüs ve yüzde 0,1'i özel amaçlı taşıtlardan oluştu.

Haziran ayına göre toplam kayıtlarda yüzde 6,6 artış yaşanırken, en yüksek artış yüzde 39,5 ile otobüslerde görüldü. Bunu yüzde 34,5 ile kamyonlar ve yüzde 18,7 ile kamyonetler izledi. Özel amaçlı taşıt kayıtları yüzde 44,3, minibüsler yüzde 4,8 ve traktörler yüzde 0,8 azaldı. Geçen yılın aynı ayına göre yeni kayıtlarda yüzde 19,4 düşüş gerçekleşti.

Temmuz sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 34 milyon 746 bin 396'ya ulaştı. Parkın yüzde 51,7'sini otomobiller, yüzde 21,7'sini motosikletler oluşturuyor. Ayrıca temmuzda 907 bin 846 taşıtın devri yapıldı; devirlerin yüzde 64,8'i otomobil oldu.

Temmuzda trafiğe kaydedilen 78 bin 761 otomobilde en çok tercih edilen marka yüzde 11,2 ile Renault oldu. Renault'yu Fiat, TOGG, Hyundai ve Volkswagen takip etti. Yılın ilk 7 ayında 534 bin 811 otomobilin yüzde 41'i benzinli, yüzde 31,8'i hibrit, yüzde 18'i elektrikli oldu. Yeni otomobillerde en popüler renk ise yüzde 41,6 ile gri oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Temmuzda 207 Bin Taşıt Kaydedildi - Son Dakika

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