Tesla Cybercab, direksiyonsuz robotaksi olarak Austin'de ücretli hizmete girdi - Son Dakika
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Tesla Cybercab, direksiyonsuz robotaksi olarak Austin'de ücretli hizmete girdi

Tesla Cybercab, direksiyonsuz robotaksi olarak Austin\'de ücretli hizmete girdi
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Tesla, direksiyon simidi ve pedalları olmayan iki kişilik Cybercab modelini Austin'de ücretli robotaksi olarak hizmete sundu. Araç, günlük ulaşım ve yük taşıma için kullanılabiliyor ve Tesla'nın Teksas'taki filosunda 45 Cybercab bulunuyor; hizmet yalnızca Austin'de veriliyor.

Tesla, direksiyon simidi ve pedalları olmayan Cybercab'i Austin'de ücretli robotaksi olarak hizmete sundu. Temmuzda Austin'de üretilmeye başlanan iki kişilik araç, günlük ulaşım ve yük taşıma için kullanılabiliyor; bagaj, golf sopaları ve scooter için alan içeriyor.

Tesla'nın Teksas'ta sürücüsüz yolcu taşıma izinli 314 aracı var. Çoğu Model Y olan filoda 45 Cybercab bulunuyor. Cybercab'ler yalnızca Austin'de çalışıyor. Robotaxi Tracker'a göre, Cybercab'lerle birlikte Tesla'nın altı şehirdeki otonom araç sayısı 256 oldu. Alphabet'e ait Waymo ise 14 şehirde yaklaşık 4 bin araçla hizmet veriyor.

2024'te tanıtılan Cybercab, iki kişilik bir sedan. Sekiz kamera ile çevreyi algılıyor; radar ve LiDAR yok. Direksiyon, pedal ve geleneksel yan aynalar da bulunmuyor. Tesla'nın en hafif ve en verimli aracı olan Cybercab, EPA belgelerine göre 219 beygir gücünde tek elektrik motoru ve 48 kWh bataryaya sahip. Boş ağırlığı yaklaşık 1.412 kilogram.

Tesla'nın otonom sistemi tamamen insansız değil; araçlar uzaktan izleniyor ve yazılım hatası durumunda komuta merkezi müdahale edebiliyor. Temizlik ve bakım insanlarca yapılıyor. Tesla, Cybercab yolculuklarında 13 yaş altı çocukları kabul etmiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Teksas, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Tesla Cybercab, direksiyonsuz robotaksi olarak Austin'de ücretli hizmete girdi - Son Dakika

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