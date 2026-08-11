Tesla Cybercab'a Starlink entegrasyonu: 375 Mbps hız
Tesla, otonom Cybercab modeline Starlink interneti ekleyerek hızlı bağlantı sağladı.
Tesla, direksiyonu ve pedalları bulunmayan otonom Cybercab modeline Starlink uydu internetini entegre etti. Sistem, 375 Mbps'nin üzerinde indirme hızı sağlıyor.
Elon Musk'ın hedefi ise daha büyük: Gelecekte tüm otomobillerin Starlink bağlantısına sahip olması.
Kaynak: Haber Merkezi
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