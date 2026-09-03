Tesla, iki kişilik Cybercab'ini Teksas'taki etkinlikte Perşembe günü tanıtacak - Son Dakika
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Tesla, iki kişilik Cybercab'ini Teksas'taki etkinlikte Perşembe günü tanıtacak

Tesla, iki kişilik Cybercab\'ini Teksas\'taki etkinlikte Perşembe günü tanıtacak
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Tesla, iki kişilik Cybercab modelini Teksas'taki bir etkinlikte Perşembe günü tanıtacak. Bu, CEO Elon Musk'ın otonom araçta şirketi baskın güce dönüştürme hedefinin parçası.

Tesla, iki kişilik Cybercab modelini Teksas'taki bir etkinlikte Perşembe günü tanıtacak. Bu, CEO Elon Musk'ın sürücüsüz araç alanında şirketi baskın bir güce dönüştürmenin anahtarı olduğunu söylediği otonom araca daha yakından bakma imkanı sağlayacak. Elektrikli araç üreticisinin, otonom Model Y'lerden oluşan sınırlı bir 'robotaksi' hizmeti bulunuyor; bazı araçlarda güvenlik görevlisi var, bazılarında yok. Zamanla direksiyonu olmayan Cybercab'in, daha büyük bir robotaksi ağı içinde ana sürücüsüz araç modeli olması planlanıyor.

Etkinlik 'Cybercab Launch Event' olarak adlandırılsa da Tesla çok az detay verdi. Cybercab mühendisi Eric Earley, X'te etkinliğin Perşembe günü akşam 5: 45'te Austin'in merkezinde başlayacağını ve davetliler için detayların daha sonra paylaşılacağını söyledi. Musk yıllardır sürücüsüz Tesla'ların yakında olduğunu vaat ediyor; Ekim 2024'te Los Angeles'taki bir film stüdyosunda benzer bir Cybercab tanıtımı yapmıştı ancak robotaksi çıkışı hedeflerin gerisinde kaldı ve bazı analistler son aylarda beklenenden yavaş büyümeye dikkat çekiyor.

Tesla, Haziran 2025'te Austin'de küçük bir pilot başlattıktan sonra robotaksi hizmetini Teksas ve Florida'daki birkaç şehre genişletti. Hizmet genellikle kent merkezlerinden daha basit olan dış bölgelerle sınırlı. Analistler ve yatırımcılar sürücüsüz araçları Tesla'nın geleceği için kilit görüyor ve şirketin 1,4 trilyon dolarlık piyasa değerinin temel dayanağı olarak değerlendiriyor. Tesla'nın çekirdek elektrikli araç işi, özellikle Çinli üreticiler olmak üzere küresel rekabetten yoğun baskı görüyor.

Musk, Cybercab'in sonunda Tesla'nın en yüksek hacimli aracı olacağını ve küresel bir robotaksi ağına hizmet vereceğini; bireysel sahiplerin araçlarını kullanmadıkları zamanlarda Tesla yönetimindeki sürücüsüz filoya ekleyip çıkarabileceklerini söyledi. Tesla, üretimin Nisan 2026'da başlayacağını açıkladı ancak Musk, başlangıçta üretimin 'çok yavaş' olacağı uyarısında bulundu. Araçların ne kadar hızlı dağıtılabileceği belirsiz.

Federal düzenlemeler, üreticilerin direksiyon ve pedalsız satabileceği araç sayısını sınırlıyor. Üreticiler bu tür araçları test için sınırsız sayıda kullanabilir ancak bu, Tesla'nın ücret toplama kabiliyetini sınırlar. Önemli bir pazar olan Kaliforniya'da Tesla'nın robotaksi işletme izni veya ön koltukta müdahale edebilecek bir güvenlik sürücüsü olmadan sürücüsüz araç test etme izni bulunmuyor. Musk, Temmuz 2025'te robotaksi ağının 'hiper üstel bir hızla' büyüyeceğini ve 2025 sonuna kadar ABD nüfusunun yarısına sunulacağını söylemişti. Ancak bu tahminler tutmadı ve şirket son aylarda daha temkinli bir yaklaşım benimseyerek yaralanma veya ölümleri önlemek için dikkatli ilerlediğini belirtti.

Reuters, Dallas ve Houston lansmanlarından sonra robotaksi hizmetini test etti ve uzun bekleme süreleri, bazen hiç bulunamama gibi sorunlar tespit etti. Dallas'ta üç kez araç bulmayı başaran bir muhabir, robotaksinin kendisini Tesla'nın ilan edilen hizmet alanı içindeki şehir merkezindeki varış noktasına bırakmadığını ve her seferinde yaklaşık 15 dakikalık yürüme mesafesinde bıraktığını aktardı. Çarşamba akşamı itibarıyla Tesla'nın Teksas'ta kayıtlı 420 otonom aracı bulunurken, bunların 45'i Cybercab'di. Alphabet'in sürücüsüz taksilerde ABD lideri olan Waymo'nun ise eyalette 988 aracı kayıtlı bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Elon Musk, Teknoloji, Otomobil, Teksas, CEO, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Tesla, iki kişilik Cybercab'ini Teksas'taki etkinlikte Perşembe günü tanıtacak - Son Dakika

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