Tesla İlanına Ceza! - Son Dakika
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Tesla İlanına Ceza!

Tesla İlanına Ceza!
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Ticaret Bakanlığı, Tesla Model Y ilanına 434 bin TL ceza kesildiğini açıkladı.

Bir vatandaş, Tesla Model Y'nin sıfır satış fiyatının üzerinde ilana konulduğunu sosyal medya üzerinden Ticaret Bakanlığı'na bildirdi. Vatandaşın paylaşımında, 2026 model Tesla Model Y Standard (Juniper) için 2 milyon 699 bin TL fiyat istendiği görüldü.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, ihbar üzerine ilanın denetlendiğini ve şirketin faaliyetlerinde birden fazla ihlal tespit edildiğini açıkladı. Denetim sonucunda; iş yeri adres değişikliğini bildirmeme, taşıt teslim belgesi düzenlememe, aldatıcı ticari uygulama, 6 ay ve 6 bin kilometre şartını karşılamayan taşıtları pazarlama ve tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde ilan verme gerekçeleriyle toplam 434 bin 860 TL ceza kesildi.

Bekir Kaplan, Ticaret Bakanlığı'nın hem fiziki piyasada hem de internet ortamındaki ilanları izlemeye devam ettiğini belirterek, tüketici haklarını korumak ve adil piyasa düzeni için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Tesla İlanına Ceza! - Son Dakika

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