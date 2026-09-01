Tesla'nın Avrupa'daki Ağustos Kayıtları Karışık: Fransa'da Yüzde 279 Artış, Norveç'te Yüzde 79 Düşüş - Son Dakika
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Tesla'nın Avrupa'daki Ağustos Kayıtları Karışık: Fransa'da Yüzde 279 Artış, Norveç'te Yüzde 79 Düşüş

Tesla\'nın Avrupa\'daki Ağustos Kayıtları Karışık: Fransa\'da Yüzde 279 Artış, Norveç\'te Yüzde 79 Düşüş
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Tesla'nın Ağustos ayında Fransa ve Danimarka'daki yeni araç kayıtları sırasıyla yüzde 279 ve yüzde 104 artarken, Norveç ve İsveç'te yüzde 79 ve yüzde 41 düşüş kaydedildi. Şirketin Avrupa satışları, iki yıllık düşüşün ardından bu yıl toparlanırken, Britanya ve Almanya'dan gelecek veriler hafta sonunda açıklanacak.

Tesla'nın (TSLA.O) Ağustos ayında birçok Avrupa pazarındaki kayıtları karışık bir tablo çizdi. Fransa'da yeni Tesla araç kayıtları geçen yıla göre yüzde 279, Danimarka'da yüzde 104 artarken, Norveç'te yüzde 79 ve İsveç'te yüzde 41 düşüş kaydedildi.

Tesla'nın Avrupa satışları, art arda iki yıllık düşüşün ardından bu yıl toparlandı. Bunda geçen yıla göre kolay karşılaştırmalar, yüksek yakıt fiyatları, devlet teşvikleri ve elektrikli araçlara artan ilgi etkili oldu. Britanya ve Almanya'dan gelecek kayıt verileri bu hafta sonunda açıklanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil Tesla'nın Avrupa'daki Ağustos Kayıtları Karışık: Fransa'da Yüzde 279 Artış, Norveç'te Yüzde 79 Düşüş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tesla'nın Avrupa'daki Ağustos Kayıtları Karışık: Fransa'da Yüzde 279 Artış, Norveç'te Yüzde 79 Düşüş - Son Dakika
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