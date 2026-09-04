Tesla'nın Cybercab'i Austin'de ticari yolcu taşımaya başladı - Son Dakika
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Tesla'nın Cybercab'i Austin'de ticari yolcu taşımaya başladı

Tesla\'nın Cybercab\'i Austin\'de ticari yolcu taşımaya başladı
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Tesla'nın direksiyonsuz ve pedalsız robotaksisi Cybercab, Austin'de gerçek yolcu taşımacılığına başladı. Şirketin eyalette kayıtlı filosu 45 araçtan oluşurken, rakibi Waymo'nun 988 aracı bulunuyor ve Tesla henüz kesin bir fiyat veya teslim tarihi açıklamadı.

Tesla'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı robotaksi projesi Cybercab, Austin'de gerçek yolcu taşımacılığına başladı. İki kişilik, direksiyonsuz ve pedalsız araç, Tesla'nın Robotaxi uygulaması üzerinden çağrılıyor. Yolcu bindikten sonra yolculuğu ekrandan başlatıyor ve aracı sürüşü kendi gerçekleştiriyor. Bu gelişme, projenin prototip gösterilerinden ticari bir hizmete geçişinde kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Reuters'ın Texas kayıtlarından derlediği verilere göre, eyalette kayıtlı Tesla otonom araç filosu 420 araca ulaştı. Ancak bunların yalnızca 45'i Cybercab. Tesla'nın yaklaşık 1,4 trilyon dolarlık piyasa değerinin arkasındaki en önemli beklentilerden biri, Elon Musk'ın şirketi yalnızca bir otomobil üreticisinden dev bir yapay zeka ve otonom ulaşım platformuna dönüştüreceği iddiası. Cybercab'in Austin sokaklarına çıkması bu hikayenin ilk somut adımlarından biri olsa da 45 araçlık filo, teknolojinin kitlesel ölçekte çalıştığının henüz kanıtı değil.

Tesla'nın önünde güçlü bir rakip bulunuyor. Alphabet bünyesindeki Waymo, yıllardır ABD'nin farklı şehirlerinde sürücüsüz araçlarla ticari yolculuk gerçekleştiriyor. Reuters'ın aynı Texas kayıtlarına göre Waymo'nun eyalette 988 kayıtlı otonom aracı var. Bu durum, Musk'ın robotaksi pazarına ilk giren şirket olmadığını gösteriyor. Tesla'nın fark yaratmaya çalıştığı nokta ise ölçek ve maliyet olacak.

Cybercab'in fiyatı konusunda da belirsizlik sürüyor. Musk daha önce aracın maliyetinin 30 bin doların altında olmasını beklediğini açıklamıştı. Ancak Tesla son lansmanda Cybercab için yeni ve kesin bir perakende satış fiyatı açıklamadı. Bireysel müşterilerin aracı ne zaman satın alabileceğine ilişkin kesin bir teslim takvimi de verilmiş değil. Asıl sınav şimdi başlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Tesla'nın Cybercab'i Austin'de ticari yolcu taşımaya başladı - Son Dakika

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