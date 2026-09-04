Tesla'nın otonom aracı Cybercab, Austin'de direksiyonsuz yolcu taşımaya başladı - Son Dakika
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Tesla'nın otonom aracı Cybercab, Austin'de direksiyonsuz yolcu taşımaya başladı

Tesla\'nın otonom aracı Cybercab, Austin\'de direksiyonsuz yolcu taşımaya başladı
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Tesla, direksiyon ve pedal içermeyen tam otonom aracı Cybercab ile Austin'de sınırlı sayıda kullanıcıya yolcu taşımaya başladı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), aracın güvenlik donanımlarını ve otonom sürüş sistemlerinin federal standartlara uygunluğunu incelemek üzere süreç başlattı.

Tesla, uzun süredir üzerinde çalıştığı ve direksiyon ile pedal içermeyen tam otonom aracı Cybercab ile Austin'de yolcu taşımaya başladı. Şirketin bu hamlesi, otonom sürüş teknolojisinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilirken, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) de bu robotaksi hizmetine ilişkin inceleme başlattığını duyurdu.

Kurumun, aracın güvenlik donanımları ve otonom sürüş sistemlerinin federal güvenlik standartlarına uygunluğunu değerlendireceği belirtiliyor. Tesla'nın Cybercab ile Austin'de başlattığı hizmet, şirketin tam otonom sürüş hedefine yönelik en somut adım olarak nitelendiriliyor.

Şirket yetkilileri, Cybercab'in şu ana kadar Austin'deki belirli bir bölgede ve sınırlı sayıda kullanıcıyla hizmet verdiğini açıkladı. Geleneksel araçlardan farklı olarak iç mekanda herhangi bir sürüş kontrol mekanizması bulunmayan araçta, yolcular hedef noktayı seçerek seyahat edebiliyor. Bu sistemin, Tesla'nın gelecekteki otonom taksi filosunun temelini oluşturması bekleniyor.

NHTSA'nın incelemesi sürerken, Cybercab'in ilk ticari uygulaması otonom araçların güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, direksiyon ve pedal bulunmayan araçların acil durumlarda nasıl müdahale edileceği ve trafik kurallarına nasıl uyum sağlayacağı konusunda soru işaretleri olduğunu ifade ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji, Güvenlik, Otomobil, Trafik, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Tesla'nın otonom aracı Cybercab, Austin'de direksiyonsuz yolcu taşımaya başladı - Son Dakika

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