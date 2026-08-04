Toyota'nın Kar Tahmini Yükseldi - Son Dakika
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Toyota'nın Kar Tahmini Yükseldi

Toyota\'nın Kar Tahmini Yükseldi
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Toyota, zayıf yen ve rekabete rağmen kar tahminlerini artırdı, net kar 3,25 trilyon yen oldu.

Toyota, Salı günü kar tahminlerini yükseltti. Zayıf yen, Orta Doğu savaşı ve Çin rekabetine rağmen şirkete yardımcı oldu. Yeni tahmin, döviz kurları ve Orta Doğu'ya alternatif lojistik yollar gibi dış ortamdaki değişiklikleri yansıtıyor.

Otomobil üreticileri, Orta Doğu çatışmasının hammadde maliyetlerini artırması, nakliye yollarını bozması, ABD ithalat tarifeleri ve Çinli rakiplerin pazar payı kazanması nedeniyle zorlanıyor. Geçen ay Çinli elektrikli araç devi BYD, Japonya'da küçük 'kei' otomobiliyle Toyota, Nissan ve Suzuki'ye meydan okudu.

Toyota, Mart 2027'ye kadar olan mali yıl için net karını 3,25 trilyon yene (20,6 milyar dolar) yükseltti. Önceki tahmin 3,0 trilyon yendi. Faaliyet karı tahmini de 3,4 trilyon yene çıktı. Gelirlerde yüzde 6,5 artışla 54,0 trilyon yen bekleniyor. İlk çeyrekte net kar yüzde 75,6 artışla 1,5 trilyon yen oldu. Faaliyet karı yüzde 8,8 düşerek 1,1 trilyon yen, gelirler yüzde 10,4 artarak 13,5 trilyon yen oldu.

Şirket, kur etkileri, maliyet düşüşleri ve hibrit elektrikli araç satışlarındaki artışın Orta Doğu durumunun etkisini telafi ettiğini belirtti. Ancak toplam araç satışları 2026 takvim yılının ilk yarısında yıllık bazda yüzde 2,8 düştü; Çin'deki satışlar yüzde 17,1 geriledi. Toyota ayrıca bir trilyon yenlik hisse geri alım programı açıkladı.

Toyota yöneticisi Takanori Azuma, Hürmüz Boğazı'ndan geçilemediği için Ümit Burnu'ndan dolanmak zorunda kaldıklarını, lojistik sürelerinin ikiye katlandığını söyledi. Ancak alternatif yollar geliştirdiklerini belirtti.

Japonya ve ABD geçen hafta yene müdahale etti. Yen, 163,99 seviyesinden 157,40'a yükseldi. Zayıf yen, Japonya'nın ithalat maliyetlerini artırdı ancak ihracatçılar için avantaj sağladı. Sony de kar tahminini yükseltti.

Kaynak: Haber Merkezi

Dış Politika, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Toyota'nın Kar Tahmini Yükseldi - Son Dakika

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