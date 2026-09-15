Toyota, Scania'dan sonra IVECO ile hidrojenli tır geliştirecek
Toyota, hidrojen yakıt hücresi teknolojisini ağır ticari araç pazarına taşımak için bu kez IVECO ile güçlerini birleştirdi. Avrupa Birliği destekli EMPOWER projesi kapsamındaki ortaklıkta yeni nesil hidrojenli tır geliştirilecek.
Toyota, hidrojen yakıt hücresi teknolojisini ağır ticari araç pazarında yaygınlaştırma hamlelerine bir yenisini ekledi.
Scania ile iş birliğinin ardından marka, şimdi de İtalyan üretici IVECO ile güçlerini birleştirdiğini açıkladı. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen EMPOWER projesi kapsamında yürütülen ortaklıkla, ağır hizmet sınıfında yeni nesil bir hidrojenli tır geliştiriliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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