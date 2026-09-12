Trump, Çinli otomobil şirketlerine ABD'de üretim için kapı araladı

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e verdiği röportajda, Çinli bir otomobil şirketinin ABD'de elektrikli araç üretmesine izin verilebileceğini söyledi. Trump'a göre bunun koşulu, şirketin Amerikalı işçileri işe alması olacak. Trump ayrıca Çin'den ithal araçlara yönelik fiili ABD yasağının süreceğini belirtti.

Trump, Çin'den otomobil ithalatına izin vereceği yönündeki görüşü reddetti. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i kastederek, "Onun otomobillerini ABD'ye sokmuyoruz ve hiç sokmadık" dedi. Aksi halde ABD otomobil pazarının "istila edileceğini" savundu.

Trump, "Şimdi Çin gelip burada otomobil üretmek için fabrika açmak isterse, buna olumlu bakarım; Japonya bunu yapıyor; yeter ki bizim insanlarımızı işe alsınlar" ifadelerini kullandı. "Önemli olan bizim insanlarımızı işe almaları ve çalıştırmaları" diye ekledi.

Meksika'da üretim yapılmasına ise karşı çıktı. "İstemediğim şey, Meksika'da üretip ucuza mal ederek sınırın ötesine göndermeleri. Bu olmayacak" dedi.

BYD ve Geely Automobile Holdings gibi şirketlerin ürettiği ucuz ve teknolojiyle donatılmış Çin elektrikli araçları küresel pazar payını hızla artırıyor. Bu araçlar Kanada ve Meksika'da da görülüyor; ABD'li otomobil yöneticileri yakında ABD pazarına girmeye çalışabilecekleri endişesini taşıyor.

Halihazırda Çin araçları, yüksek gümrük tarifeleri ve Ticaret Bakanlığı'nın ulusal güvenlik gerekçeli yasağı nedeniyle ABD pazarından büyük ölçüde dışlanmış durumda. Bu yasak, Çin dahil ABD'nin rakiplerinden gelen bağlantılı araç sistemlerini kapsıyor.

Trump'ın sözleri, Washington'da Xi ile planlanan zirveden haftalar önce geldi. Trump benzer açıklamaları daha önce de yapmıştı. Ocak ayında Detroit Economic Club'da yaptığı konuşmada, Çinli otomobil üreticilerinin ABD'de araç üretmesine açık olabileceğini söylemiş ve "Bırakın Çin gelsin" demişti.

Ford Motor CEO'su Jim Farley ile Trump kabinesi üyeleri, 2026'nın başlarında Çinli otomobil üreticilerinin ABD'de araç üretmesine izin verirken yerli şirketlere bir miktar koruma sağlayacak olası bir çerçevenin nasıl işleyebileceğini ön görüşmede ele almıştı. Görüşmelere yakın kaynaklara göre o dönemde konuya ilişkin karar alınmadı.