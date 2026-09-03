Türkiye'de 464 bin elektrikli araca karşılık sadece 46 bin şarj noktası var - Son Dakika
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Türkiye'de 464 bin elektrikli araca karşılık sadece 46 bin şarj noktası var

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EPDK verilerine göre Temmuz 2026'da elektrikli araç sayısı 464 bin 873'e ulaşırken şarj noktası sayısı 46 bin 665'te kaldı. Bu durum yoğun bölgelerde ve uzun yollarda bekleme sürelerini artırırken, uzmanlar altyapının güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Elektrikli araç kullanımı Türkiye'de hızla yaygınlaşırken, şarj altyapısındaki yetersizlikler giderek büyüyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, Temmuz 2026 itibarıyla elektrikli araç sayısı 464 bin 873 adede ulaştı. Buna karşılık toplam şarj noktası sayısı yalnızca 46 bin 665 seviyesinde kaldı. Bu durum, yoğun bölgelerde ve uzun yollarda şarj istasyonu bulma ve bekleme sürelerini ciddi bir sorun haline getiriyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verileri, elektrikli otomobil satışlarındaki artışı da gözler önüne seriyor. Ağustos ayına kadar geçen 8 aylık dönemde elektrikli otomobil satışları 105 bin 951 adet olarak gerçekleşti ve toplam satışlardan yüzde 18,8 pay aldı. Araç sayısındaki hızlı artış, mevcut şarj altyapısının yetersiz kalmasına neden oluyor.

İstasyon sayısındaki artışa rağmen, sürücüler özellikle yoğun saatlerde, tatil dönemlerinde ve ana arterlerde uzun kuyruklar oluştuğunu ifade ediyor. Ayrıca, şarj istasyonlarındaki arızalar sıkça yaşanıyor. Vatandaşlar, binalardaki istasyonların bakımı için başvurduklarında geç dönüş aldıklarını belirtiyor. Şirketlerin arıza ve bakım süreçlerinde daha hızlı hareket etmesi gerektiği vurgulanıyor.

Uzmanlar, elektrikli araçların yaygınlaşması için şarj altyapısının güçlendirilmesi ve bakım süreçlerinin hızlandırılması gerektiğine dikkat çekiyor. Aksi takdirde, artan araç sayısıyla birlikte şarj sorunlarının daha da artacağı öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Teknoloji, Otomobil, Türkiye, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Türkiye'de 464 bin elektrikli araca karşılık sadece 46 bin şarj noktası var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'de 464 bin elektrikli araca karşılık sadece 46 bin şarj noktası var - Son Dakika
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