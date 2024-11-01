Türkiye'de Motosiklet Sayısı İki Kat Artış Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Otomobil

Türkiye'de Motosiklet Sayısı İki Kat Artış Gösterdi

Türkiye\'de Motosiklet Sayısı İki Kat Artış Gösterdi

Eylül 2023'te trafikteki motosiklet sayısı 5,99 milyon ile otomobilleri geçti. Yıllık artış %20.

01.11.2024 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

eylül ayları arasında trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 961 456 motorlu kara taşıtından 746 bin 595'i otomobil, 931 bin 908'i motosiklet oldu. 2015'te 2 milyon 938 bin 364 olan trafikteki motosiklet sayısı, 2 kattan fazla artışla bu yıl 5 milyon 996 bin 886'ya yükseldi.

Türkiye'de son dönemde motosiklet kullanımının yaygınlaşmasıyla trafiğe kayıtlı motosiklet sayısında 2015'ten itibaren 2 kat artış yaşandı. 2015'te 2 milyon 938 bin 364 olan trafikteki motosiklet sayısı, ekim ayı itibarıyla 5 milyon 996 bin 886'ya ulaştı. Aynı dönemde 10 milyon 589 bin 337 olan otomobil sayısı da 15 milyon 963 bin 660'e yükseldi. Bu yıl trafiğe kaydı yapılan motosiklet, otomobil sayısını geçti. Eylül ayı itibarıyla trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 961 456 motorlu kara taşıtından 746 bin 595'i otomobil, 931 bin 908'i motosiklet oldu.

EN FAZLA SATIŞ TEMMUZDA

Bu yıl 14 bin 118 motosikletin trafik kaydı silindi. Ocak- eylül döneminde trafikteki motosiklet sayısında 917 bin 790 artış gerçekleşti. Geçen yıl trafikteki motosiklet sayısı ise 5 milyon 79 bin 396 olarak kayıtlara geçti. Trafiğe kaydı yaptırılan motosiklet sayısı, en fazla temmuz ayında gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinde aylara göre kaydı yapılan motosiklet sayısı şöyle: "Ocakta 60 bin 229, şubatta 84 bin 611, martta 103 bin 121, nisanda 106 bin 634, mayısta 111 bin 314, haziranda 99 bin 643, temmuzda 129 bin 851, ağustosta 115 bin 741, eylülde 120 bin 764."

Kaynak: DHA

Motosiklet, Otomobil, Türkiye, Ekonomi, trafik, Ulaşım, Çevre, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Türkiye'de Motosiklet Sayısı İki Kat Artış Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:25 Vergi yüzsüzleri açıklandı Milyarlarca liralık vurgun Vergi yüzsüzleri açıklandı! Milyarlarca liralık vurgun
14:03 Vahşice öldürülen Narin Güran’ın kemiklerini sızlatacak görüntüler Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
13:08 Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü
11:45 CHP lideri Özel, Esenyurt’a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu
23:05 Chelsea’li Enzo Fernandez’in eşinden istediği şey herkesi şaşkına çevirdi Chelsea'li Enzo Fernandez'in eşinden istediği şey herkesi şaşkına çevirdi
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
22:07 Beşiktaş, Arda Kardeşler için TFF’nin kapısına dayandı Beşiktaş, Arda Kardeşler için TFF'nin kapısına dayandı
21:55 Samsun’da estetik skandalı: Yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi Samsun'da estetik skandalı: Yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi
21:39 İspanya’dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var
21:36 Semih Şentürk, saldırıya uğradı Semih Şentürk, saldırıya uğradı
21:27 Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi
21:17 Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar
21:04 Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 15:21:26. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'de Motosiklet Sayısı İki Kat Artış Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.