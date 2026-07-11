Türkiye Otomotiv İhracatında Avrupa Turu

Türkiye otomotiv endüstrisi, ihracatının yaklaşık %85'ini Avrupa'ya yapıyor ve Avrupa'nın en büyük yan sanayi tedarikçilerinden. Sektör, "Made in Europe" ekosistemine entegre olmak için diplomasi trafiğini artırıyor. Türk ürünlerinin Avrupa'da üçüncü ülke ürünü muamelesi görmemesi ve kota engeline takılmaması için sektörün üst düzey temsilcileri Brüksel'de daimi temsilci ile bir araya gelecek.

OİB Başkanı Kemal Yazıcı, yasa taslağında Türkiye'nin Made in EU kapsamı dışında tutulduğunu belirtti. Bu durumu değiştirmek için OİB, OSD ve TAYSAD ile birlikte çalıştıklarını, Ticaret Bakanlığı ve Brüksel'deki temsilciliklerle sürekli temas halinde olduklarını ifade etti. Ayrıca kur-enflasyon dengesizliğinin ihracatçıların rekabet gücünü olumsuz etkilediğini, son 30 ayda maliyetlerin %122,5 artarken gelirlerin yalnızca %62,5 arttığını, bunun da yaklaşık %60 kayba yol açtığını söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise Türkiye'nin Avrupa'da beşinci, dünyada 13'üncü büyük üretim üssü olduğunu kaydetti. Made in EU konusunda AB liderlerine net görüşlerini ilettiklerini belirtti. Sektörün geçen yıl 41,5 milyar dolar ihracat yaptığını, bu yıl hedefin 43 milyar dolar olduğunu aktaran Yazıcı, ilk yarıda ihracatın %4,3 artışla 20,8 milyar dolara ulaştığını söyledi.