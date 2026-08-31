Unifor, Stellantis ile görüşmelere başlıyor - Son Dakika
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Unifor, Stellantis ile görüşmelere başlıyor

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Unifor, Stellantis ile sözleşme görüşmelerine başlarken, GM ile yeni sözleşmeler onaylandı.

TORONTO — Unifor, Salı günü ABD'li otomobil üreticisi Stellantis ile sözleşme görüşmelerine başlayacağını açıkladı. Bu görüşmeler, sendikanın Kanada'da General Motors ve Ford ile yeni toplu sözleşmeleri onaylamasının ardından geliyor. Unifor Pazar günü yaptığı açıklamada, General Motors üyelerinin yeni sözleşmeleri ezici çoğunlukla onayladığını; Oshawa, St. Catharines ve Woodstock'takilerin yüzde 80,5, Ingersoll'dakilerin ise yüzde 96,5 oranında destek verdiğini bildirdi.

GM Canada Başkanı Jack Uppal, yeni anlaşmaların "ücretler, yan haklar ve iş güvenliğinde anlamlı iyileştirmeler" içerdiğini ve "Kanada otomotiv endüstrisinin temel taşı olan iyi maaşlı işleri sürdürmeyi" sağladığını söyledi. Üç yıllık toplu sözleşmeler, tam ücretli üretim çalışanlarının saatlik ücretini 50,20 dolara, vasıflı işçilerin ücretini ise 62,71 dolara yükseltiyor. Sendika, GM ile yapılan anlaşmaların, Unifor'un sektörle örüntü pazarlığına başlamak için seçtiği Ford ile elde edilen yıllık yüzde 3'lük ücret artışlarını yansıttığını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Unifor, Stellantis ile görüşmelere başlıyor - Son Dakika

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