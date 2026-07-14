Volkswagen 100.000 İşçi Çıkarmayı Planlıyor - Son Dakika
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Volkswagen 100.000 İşçi Çıkarmayı Planlıyor

14.07.2026 08:01
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Volkswagen CEO'su Oliver Blume, maliyetleri düşürmek için 100.000 işten çıkarma planladıklarını açıkladı.

Volkswagen Grubu CEO'su Oliver Blume, şirketin maliyetlerini düşürmek için 100.000'e kadar işten çıkarma planladığını duyurdu. Daha önce 2030'a kadar 50.000 işten çıkarma hedeflenirken, yeni rakam bunun iki katı. Blume, grubun maliyetlerinin rakiplerine göre %20 daha yüksek olduğunu ve daha verimli olmaları gerektiğini belirtti.

Grup, Çin'de satışların %26 düşmesi ve ABD'de tarifelerin etkisiyle karlarında keskin düşüş yaşadı. Ayrıca Çinli markaların Avrupa'ya girişi rekabeti artırdı. VW, geçen yıl sadece 8,9 milyar euro işletme karı elde etti. Almanya'daki dört fabrikanın geleceği belirsizliğini koruyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Volkswagen, Otomobil, Ekonomi, Finans, Dünya, CEO, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Volkswagen 100.000 İşçi Çıkarmayı Planlıyor - Son Dakika

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