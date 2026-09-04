Volkswagen 50 bin işi azaltacak ve araç model yelpazesini yarıya indirecek

Volkswagen Group, yeni kurumsal yeniden yapılanma planları kapsamında araç yelpazesini önemli ölçüde daraltmaya ve 50 bin kişilik iş gücünü azaltmaya hazırlanıyor. Şirketin Denetleme Kurulu, Çin'den gelen artan pazar rekabetine yanıt olarak harcamaları düşürmeyi hedefleyen yeni 'Gelecek Planı 2030' stratejisini oybirliğiyle onayladı.

Volkswagen, bu kapsamda araç model portföyünü yaklaşık %50 oranında daraltacak. Ayrıca 'ürün çeşitliliğini' azaltarak donanım seviyeleri ve opsiyonları da yaklaşık %75 oranında düşürecek. Otomobil üreticisi, iş gücünü yaklaşık 50 bin pozisyon azaltacak. Bu adım 'mevcut programların ötesinde' olduğu için önceden planlanan işten çıkarmalar da programlandığı şekilde devam edecek.

Almanya'nın Emden, Zwickau, Hannover ve Neckarsulm tesislerindeki araç üretimi 2031-2034 yılları arasında sona erdirilecek, ancak alternatif kullanımlar araştırılacak. Yönetim kurulu açıklamasında, yönetim pozisyonları dahil olmak üzere yaklaşık 50 bin pozisyonun 'çalışan sayısının ayarlanması' söz konusu olduğu belirtildi.

Volkswagen Group CEO'su Oliver Blume, Denetleme Kurulu'nun bugün sunulan Gelecek Planı'nı oybirliğiyle onayladığını belirterek, "Bu, Volkswagen Group'un geleceği için güçlü bir işaret. Tüm ekibimize, ortaklarımıza ve dünya çapındaki endüstriyel işlere karşı sorumluluk alıyoruz. Önümüzdeki yıllarda ikonik markalarımızı daha çekici, daha güçlü ve daha rekabetçi hale getirmek için üç haneli milyar tutarında bir yatırım yapacağız." dedi.

Grubun ayrıca Kuzey Amerika ve Çin iş alanlarını geliştirmeyi hedeflediği, Kuzey Amerika'nın 'en karlı segmentlerden' biri olduğu belirtildi. Denetleme Kurulu Başkanı Hans Dieter Pötsch, planın onaylanmasıyla şirketin dönüşümünün tam güçle ilerletildiğini söyledi.

Perşembe günkü haber bültenine, baş çalışan temsilcisi Daniela Cavallo'nun planın 'şirketin önümüzdeki on yıla başarılı bir şekilde girmesi için bir gereklilik olduğunu, ancak yükümlülüklerin yalnızca çalışanların tarafında olmaması gerektiğini' söylediği bir açıklama eşlik etti. Cavallo, yaz aylarında plan sunulduğunda buna sert eleştiriler getirmişti. Yüksek maliyetler ve yurt içindeki aşırı kapasite, artan Çin rekabeti ve ABD ithalat tarifeleriyle başa çıkmak zorunda kalan Volkswagen, on yıllardır başarısının temelini oluşturan iş modelini yeniden yapılandırmak için benzeri görülmemiş bir baskı altında.