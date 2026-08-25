Volkswagen Amarok Yenileniyor
VW, Güney Amerika için yeni Amarok'u SAIC'in platformuyla üretecek.
Volkswagen, Güney Amerika pazarında satılan Amarok modelini yeniliyor. Yeni Amarok, Ford Ranger altyapısı yerine Çinli üretici SAIC'in Maxus Interstellar X platformuna dayanacak.
Bu hamle, VW'nin küresel pazarda farklı bir strateji izlediğini ve bölgesel ihtiyaçlara yönelik esnek üretim yaklaşımını gösteriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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