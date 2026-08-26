Volkswagen'dan Yeni Maliyet Önlemleri
CEO Blume, maliyet azaltma sürecinin devam ettiğini ve yeni önlemler alacaklarını belirtti.
Volkswagen CEO'su Oliver Blume, şirketin maliyet azaltma sürecinin henüz tamamlanmadığını ve önümüzdeki dönemde daha kapsamlı adımlar atılacağını söyledi.
Blume, şirketin tüm üretim tesisleri için yeni maliyet önlemlerinin planlandığını ifade etti.
Kaynak: Haber Merkezi
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