Volkswagen'in Gelecek Planı onaylandı, 50 bin kişilik ek istihdam azaltımı yapılacak - Son Dakika
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Volkswagen'in Gelecek Planı onaylandı, 50 bin kişilik ek istihdam azaltımı yapılacak

Volkswagen\'in Gelecek Planı onaylandı, 50 bin kişilik ek istihdam azaltımı yapılacak
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Volkswagen Denetleme Kurulu, 'Gelecek Planı'nı oy birliğiyle kabul etti. Buna göre dünya genelinde 50 bin kişilik ek işten çıkarma yapılacak ve araç portföyü 2035'e kadar yüzde 50 daraltılacak. Şirketin yaklaşık 650 bin çalışanının yüzde 8'ine denk gelen azaltım, Asya pazarındaki zayıflama ve kar düşüşünün ardından geldi.

Volkswagen Denetleme Kurulu, şirket yönetiminin hazırladığı ve 'Gelecek Planı' olarak adlandırılan kapsamlı yeniden yapılanma programını oy birliğiyle kabul etti. Plana göre, dünya genelinde 50 bin kişilik ek istihdam azaltımı yapılacak ve araç portföyü 2035 yılına kadar yüzde 50 oranında daraltılacak. Şirket açıklamasında, küresel rekabetin yoğunlaşması, tüketici talebindeki değişim ve otomotiv sektöründeki teknolojik dönüşümün yeni bir maliyet yapısını zorunlu kıldığı belirtildi.

Volkswagen Üst Yöneticisi Oliver Blume, kurul kararının şirketin geleceğine yönelik güçlü bir mesaj olduğunu söyledi. Blume, ikonik markaları daha çekici, güçlü ve rekabetçi hale getirmek amacıyla gelecek yıllarda yüz milyarlarca avroluk yatırım yapılacağını ifade etti. Plan kapsamındaki 50 bin kişilik ek azaltım, şirketin dünya çapındaki yaklaşık 650 bin çalışanının yüzde 8'ine karşılık geliyor. Alman basınında toplam işten çıkarmaların 100 bine ulaşabileceği iddia edilse de Volkswagen yetkilileri bu rakamı resmi olarak doğrulamadı.

Volkswagen'in yeniden yapılanma kararında özellikle Asya pazarındaki zayıflamanın etkili olduğu değerlendiriliyor. Şirket, önemli satış merkezlerinden Çin'de yaşanan kayıpların ardından yılın ilk yarısında vergi sonrası karında yüzde 30 düşüş açıklamıştı. Denetleme Kurulu'nun onayı, planın reddedilmesi halinde ortaya çıkabilecek kurumsal gerilimi de önledi. Alman basınındaki iddialara göre Volkswagen'in sahibi konumundaki Porsche ve Piëch aileleri ile şirket yönetimi, programın kabul edilmemesi durumunda olağanüstü genel kurul çağrısı yapılabileceği yönünde baskı oluşturmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

Volkswagen, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Volkswagen'in Gelecek Planı onaylandı, 50 bin kişilik ek istihdam azaltımı yapılacak - Son Dakika

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