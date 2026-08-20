Volkswagen, Kontrol Düğmelerine Dönüş Yapıyor

Volkswagen, son yıllarda otomotiv sektöründe en çok eleştirilen iç mekan tasarım kararlarından birini geride bırakmaya hazırlanıyor. Geleneksel düğme ve kumanda kollarının yerini alan dokunmatik paneller, kaydırmalı kumandalar ve direksiyondaki kapasitif tuşlar sürücülerden büyük tepki toplamıştı. Marka, yeni modellerinde geleneksel kontrollere kademeli olarak geri dönüyor.

Şirket yönetimi bu kararın nedenlerini samimi bir dille açıkladı. Volkswagen Kalite Güvence Başkanı Andreas Krepp, Automobilwoche dergisine verdiği demeçte, elektrikli araçlara geçiş döneminde yanlış bir algı oluştuğunu söyledi. İçten yanmalı motordan elektrikli motora geçişin devrim niteliğinde görüldüğünü belirten Krepp, bu nedenle tüm kontrollerin de yenilikçi olması gerektiğini düşündüklerini ifade etti. Krepp, "Döner düğmeler yerine kaydırmalı paneller koyduk ve bunun 'gelecek' olduğuna inandık. Ancak müşteriler sadece farklı motor teknolojisi istiyor, yürüyen uzay gemisi satın almak istemiyorlar" dedi.

Pazardan gelen geri bildirimler, fiziksel tuşların hala önemli olduğunu ortaya koydu. Dokunsal geri bildirime sahip fiziksel tuşlar, sürücünün gözünü yoldan ayırmadan fonksiyonları yönetmesini sağlayarak sürüş güvenliğini artırıyor. CEO Thomas Schäfer da dokunmatik tuş tercihinin markaya ve müşteri memnuniyetine büyük zarar verdiğini kabul etmişti. Volkswagen, müşterilerini dinleyerek bu hatadan ders çıkardığını ve gelecekte sezgisel çözümler ile yeni arayüzler arasında daha dikkatli bir denge kuracağını belirtiyor. Yenilenen ID.4 modelinin yanı sıra Golf ve Passat gibi modellerin de önümüzdeki dönemde daha fazla analog ve kullanışlı kontrol elemanına kavuşması bekleniyor.