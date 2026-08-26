Volkswagen Tukan\'ı Tanıttı

Volkswagen, Brezilya'da düzenlenen Barretos Rodeo Festivali'nde yeni pickup modeli Tukan'ı resmen tanıttı. Alman üretici, Amarok'un görsellerinin yanı sıra Tukan ile Güney Amerika pazarındaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Tukan, markanın efsanevi modeli Saveiro'nun devamı niteliğinde. Bu yeni model, kompakt ve orta boy pickup sınıfları arasındaki boşluğu doldurmayı ve Fiat Strada'nın pazar hakimiyetine meydan okumayı amaçlıyor. Araç, 2027 yılının başlarında satışa çıkacak.