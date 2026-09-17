Volvo 2030\'a kadar 13 yeni model geliştirecek, yedisi Batı altısı Çin için

Volvo, karlılığını artırmayı ve küresel pazar payını iki katına çıkarmayı hedefleyerek 2030 yılına kadar 13 tamamen yeni model geliştireceğini açıkladı.

Elektrikli ve hibrit motor seçenekleri sunacak araçlardan yedisi Avrupa ve Kuzey Amerika dahil Batı pazarlarında, altısı ise Çin pazarına özel olarak satışa sunulacak.