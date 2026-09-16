Volvo Trucks yeni nesil elektrikli kamyonların seri üretimine İsveç'te başladı
Volvo Trucks, sıfır emisyonlu yük taşımacılığına geçiş için yeni nesil elektrikli kamyon serisinin seri üretimine başladı. İlk araçlar İsveç'in Göteborg kentindeki Tuve fabrikasının montaj hattından çıktı.
Volvo Trucks, sıfır emisyonlu yük taşımacılığına geçişte önemli bir adım atarak yeni nesil elektrikli kamyon serisinin seri üretimine başladı.
İlk araçlar, şirketin İsveç'in Göteborg kentindeki Tuve fabrikasının montaj hattından çıktı. Volvo, bu hamleyle bölgesel ve uzun mesafe taşımacılıkta dizele bağımlılığı azaltmayı ve ağır vasıta sektörünün elektrikleşmesini hızlandırmayı amaçlıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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