Waymo, Dallas'ta Robotaksi Hizmetini Açtı - Son Dakika
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Waymo, Dallas'ta Robotaksi Hizmetini Açtı

Waymo, Dallas\'ta Robotaksi Hizmetini Açtı
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Waymo, Dallas'taki robotaksi hizmetine bekleme listesini kaldırarak tüm kullanıcılara açtı.

Waymo, Dallas'taki robotaksi hizmeti için bekleme listesini kaldırdı ve hizmeti tüm sakinlere ve ziyaretçilere açtı. Bu, Alphabet'e ait şirketin otonom sürüş teknolojisini Avrupa, İngiltere ve ABD'de ölçeklendirme çabasının son adımı. Waymo Salı günü yaptığı açıklamada, herkesin uygulamayı indirip Dallas'ta bir robotaksi çağırabileceğini söyledi.

Şimdilik yolcular Dallas Love Field Havalimanı'na yolculuk çağıramayacak. Şirket, otonom araçlarını havalimanında test etmeye devam ettiğini ve yakında orada hizmet vermeyi beklediğini belirtti. Waymo'nun Dallas'taki varlığı geçen yıla dayanıyor. O zaman halka açık yollarda testlere başlamış ve 2026'da hizmeti başlatmayı planladığını duyurmuştu.

Şirket, Avis Budget Group ile işbirliği yaparak tamamen elektrikli Jaguar I-Pace araç filosunu yöneteceğini açıklamıştı. Avis, şarj ve bakım dahil genel depo operasyonlarını üstleniyor. Waymo, hizmeti Şubat ayında halka açtı ancak başlangıçta bekleme listesiyle sınırladı. Bu dönemde yaklaşık 150.000 kullanıcının Waymo uygulamasını kullandığını söyledi. Waymo artık bekleme listesine sahip değil; bu, Phoenix, Los Angeles ve San Francisco dahil diğer tüm pazarlarda kullandığı bir yöntem.

Şirketin Dallas'a girişinde bazı aksaklıklar yaşandı. Mayıs ayında Waymo, robotaksilerinin şiddetli yağmur ve su basmış yollarla ilgili sorunları nedeniyle Dallas, Houston, San Antonio ve Atlanta'da hizmetini geçici olarak durdurmuştu. Robotaksi hizmetleri bu şehirlerde yeniden başlasa da Waymo, gelecekte şiddetli hava koşulları, sel uyarıları ve gerçek zamanlı durumlara bağlı olarak operasyonları ayarlayabileceğini veya geçici olarak durdurabileceğini söyledi. Bir Waymo sözcüsü, sürücülerin hizmetin durumunu Waymo uygulamasından kontrol edebileceklerini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Waymo, Dallas'ta Robotaksi Hizmetini Açtı - Son Dakika

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