Waymo, Las Vegas'ta halka açık robotaksi hizmetini duyurdu - Son Dakika
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Waymo, Las Vegas'ta halka açık robotaksi hizmetini duyurdu

Waymo, Las Vegas\'ta halka açık robotaksi hizmetini duyurdu
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Alphabet'in sürücüsüz araç birimi Waymo, Las Vegas'ta halka açık yolculuk hizmeti vereceğini duyurdu. Şirket, birkaç düzine araçla başlayacağı hizmetle Nevada'ya ilk kez giriyor ve bu ayın başında Denver, San Diego ile Tampa'daki büyüme planlarını da açıklamıştı.

Reuters'ın 14 Eylül tarihli haberine göre Alphabet'in sürücüsüz araç birimi Waymo, Las Vegas'ta halka açık yolculuk hizmeti vereceğini duyurdu. Bu, şirketin Nevada'ya ilk girişi olacak ve robotaksi hizmetini ABD'de daha fazla eyalete yayma planının parçası.

Şubat ayında 16 milyar dolar toplayan Waymo, o dönemde 126 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı. Şirket, sürücüsüz araç pazarında Amazon'un Zoox'u ve Tesla ile rekabet ederken robotaksi filosunu büyütüyor.

Waymo, Las Vegas'ta halktan yolcuları hizmete davet edecek. Başlangıçta birkaç düzine araç kullanılacak; zaman içinde filonun ölçeğinin artırılması planlanıyor.

Zoox, geçen ay ticari operasyona başlamasının ardından şehirde halka ücretli yolculuk sunan tek robotaksi operatörüydü.

Las Vegas, Waymo'nun Nevada'daki ilk halka açık robotaksi pazarı olacak. Şirket böylece California, Texas, Florida ve Arizona'daki yerleşik operasyonlarının ötesine geçiyor. Bu ayın başında Waymo, Denver, San Diego ve Tampa'da da büyüme planlarını açıklamıştı.

Las Vegas hizmetinde Waymo, Zeekr araç platformu üzerine inşa edilen Ojai adlı robotaksisinde altıncı nesil sürücüsüz sistemini kullanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil Waymo, Las Vegas'ta halka açık robotaksi hizmetini duyurdu - Son Dakika

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