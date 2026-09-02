Yapay zeka destekli yeni araç muayene sistemi 2027'de Türkiye'de devreye girecek - Son Dakika
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Yapay zeka destekli yeni araç muayene sistemi 2027'de Türkiye'de devreye girecek

Yapay zeka destekli yeni araç muayene sistemi 2027\'de Türkiye\'de devreye girecek
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ABD merkezli Opus Group, Türkiye'nin 2027'de başlayacak yeni araç muayene sisteminin altyapısına yapay zeka, görüntüleme, lazer ve temassız ölçüm teknolojilerini aktarıyor. Yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırımla 352 merkezde 900 muayene hattı kurulacak.

ABD merkezli Opus Group, dünyanın önde gelen araç muayene programı operatörlerinden biridir. Şirket, yapay zeka, görüntüleme, lazer ve temassız ölçüm teknolojilerindeki uzmanlığını, Türkiye'nin 2027'de başlayacak yeni araç muayene sisteminin altyapısına aktarıyor.

Türkiye, yaklaşık 34,5 milyon araç filosu ve yıllık 16 milyon muayene hacmiyle dünyanın en büyük pazarlarından biridir. Yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırımla 352 merkezde 900 muayene hattı kurulacak. İstanbul'daki Pilot Merkez, bu teknolojilerin yerel ihtiyaçlara uyarlanması için test alanı olarak kullanılıyor.

TURKA Yönetim Kurulu Başkanı Halis Ezer, uluslararası ortakların deneyiminden yararlandıklarını ve yapay zeka destekli, dijitalleşen bir sistem tasarladıklarını belirtti. TURKA, 2025'teki ihaleyi kazanan MOI Ortak Girişim Grubu tarafından kuruldu; konsorsiyumda MetGün Group, Opus Group, İspanya'dan Itversia Gestión ve Arjantin'den VTV Norte yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil Yapay zeka destekli yeni araç muayene sistemi 2027'de Türkiye'de devreye girecek - Son Dakika

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