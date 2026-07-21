Yaşlılara Sigorta Teklifi Sorunu

Zorunlu trafik sigortası yaptırmak isteyen ileri yaştaki araç sahipleri, sigorta acentelerinden teklif alamadıklarını veya 'sistem hata veriyor' yanıtı aldıklarını bildiriyor. Şikayetler özellikle 75 yaş üzerindeki kişilerde yoğunlaşıyor.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Hasan Meral, trafik sigortasının sürücüye değil araç sahibine yapıldığını, bu nedenle yaş, cinsiyet gibi faktörlerin sigorta yapılmasına engel olmadığını söylüyor. Ayrıca sigorta şirketlerinin zorunlu sigortalarda müşteri seçme hakkı olmadığını, başvuran herkese teklif vermek zorunda olduklarını belirtiyor.

Doç. Dr. Zafer İçer ise sigorta şirketlerinin fiyat belirlerken yaşı kriter olarak kullanabileceğini ancak teklif vermekten kaçınamayacaklarını ifade ediyor. Şirketlerin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi durumunda idari para cezası ve ruhsat iptali gibi yaptırımlarla karşılaşabileceğini hatırlatıyor.

Vatandaşların yaşadıkları sorunu Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na, tüketici hakem heyetlerine veya sigorta tahkim komisyonuna taşıyabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, teklif talebinin yazılı yapılmasının ispat açısından önemli olduğunu vurguluyor.