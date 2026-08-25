Yatırım Aracı Olarak Otomobil Seçimi
Türkiye'de otomobil yatırımı, hızlı modellerle dikkat çekiyor. İkinci el alımında model seçimi önemli.
Türkiye'de otomobil yatırım aracı olarak değerlendiriliyor. Zarar etmek istemeyenler, piyasası hızlı, masrafsız ve servis ağı geniş olan bu 5 modeli tercih ediyor. İkinci el otomobil alırken dikkat edilmesi gerekenler arasında model seçimi öne çıkıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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