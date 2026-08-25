Yatırım Aracı Olarak Otomobil Seçimi

Türkiye'de otomobil yatırım aracı olarak değerlendiriliyor. Zarar etmek istemeyenler, piyasası hızlı, masrafsız ve servis ağı geniş olan bu 5 modeli tercih ediyor. İkinci el otomobil alırken dikkat edilmesi gerekenler arasında model seçimi öne çıkıyor.