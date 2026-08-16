Yeni Araç Kiralama Düzenlemesi - Son Dakika
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Yeni Araç Kiralama Düzenlemesi

Yeni Araç Kiralama Düzenlemesi
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6 yaşından büyük araçlar, 180 bin km üzerindeki araçlar kiralanamayacak. Yeni şartlar getirildi.

Yeni düzenlemeye göre, klasik araçlar hariç 6 yaşından büyük araçlar kiralanamayacak. Ayrıca 180 bin km üzerindeki araçlar ve 300 bin km üzerindeki elektrikli araçlar da kiraya verilemeyecek. Ağır hasar kaydı bulunan veya periyodik bakımı yapılmayan araçlar da kiralama kapsamı dışında olacak.

Büyükşehirlerde nüfusu 30 bini aşan ilçelerde işletmelerin en az 10 araçlık filoya sahip olması gerekecek; bu araçların en az 5'i işletme adına kayıtlı olacak. Diğer bölgelerde ise en az 5 araç şartı getirilecek. Filoda, biri Türkiye'de üretilmiş olmak üzere en az 2 hibrit veya elektrikli araç bulunacak.

Depozito uygulamasında da sınırlama getiriliyor. 1-6 günlük kiralamada en fazla 3 günlük, 7-29 günlük kiralamada en fazla 7 günlük kira bedeli depozito alınabilecek. Depozito, aracın iadesinden sonra en geç 7 gün içinde geri ödenecek. Sigorta güvenceleri kiralama ücretine dahil edilecek ve sigorta için ek ücret istenemeyecek.

Mevcut işletmelere yetki belgesi almak için 1 Temmuz 2027'ye, filo ve araç şartlarını sağlamak için 1 Ocak 2028'e kadar süre tanınacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil Yeni Araç Kiralama Düzenlemesi - Son Dakika

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