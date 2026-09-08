Yeni Dacia Spring tanıtıldı; elektrikli otomobilin fiyatı 17.900 euro - Son Dakika
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Yeni Dacia Spring tanıtıldı; elektrikli otomobilin fiyatı 17.900 euro

Yeni Dacia Spring tanıtıldı; elektrikli otomobilin fiyatı 17.900 euro
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Dacia, Avrupa'nın en uygun fiyatlı elektrikli otomobili unvanını taşıyan Spring'in ikinci neslini tanıttı. Yeni model, genişletilmiş gövdesi ve yenilenen iç mekanıyla dikkat çekerken, 80 beygir gücü ve 250 km menzil sunuyor. Lansmana özel 17.900 euro başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak araç, 2027 yılında Türkiye'de olacak.

Avrupa'nın en uygun fiyatlı elektrikli otomobillerinden Dacia Spring'in ikinci nesli bugün tanıtıldı. 40'tan fazla ülkede 210 bin adetten fazla satan modelin yeni versiyonu, 2027 yılında Türkiye'ye gelecek. Lansmanda aracın hem tasarımı hem de teknik özellikleri büyük bir değişim geçirdiği görüldü.

Yeni Spring, selefine göre 18 cm genişlerken, uzunluğu 15 cm arttı. Dikleştirilmiş burun, kaslı çamurluk kavisleri ve siyah gövde kaplamalarıyla daha oturaklı bir görünüm sunan araç, 3.85 m uzunluğa ve 1.74 m genişliğe sahip. Bagaj hacmi 337 litre; arka koltuklar yatırıldığında 1.283 litreye çıkıyor. Renault Twingo ile platform kardeşi olan Spring, Dacia'nın fonksiyonel tasarım dilini koruyor.

Teknik olarak 80 beygir güç ve 175 Nm tork üreten elektrik motoru, 12.1 saniyede 0-100 km/s hızlanma ve 130 km/s maksimum hız sağlıyor. 27.5 kWh LFP batarya ile WLTP menzili 250 km. Önceki nesil kullanıcıları günde ortalama 34 km yol yapıyor, %75'i evde şarj ediyor. Ev prizinde %15'ten %80'e 9 saatte, 50 kW DC hızlı şarjla 28 dakikada dolum mümkün.

İç mekanda 7 inç dijital gösterge paneli standartken, 10.1 inç bilgi-eğlence ekranı ortada yer alıyor. Klima ve temel işlevler için fiziksel tuşlar korunmuş. Dacia Avrupa'da lansmana özel 17.900 euro başlangıç fiyatıyla satışa sunacak; en üst donanım 19.500 euro. Bu fiyat politikasıyla Spring, Avrupa'nın en ulaşılabilir elektrikli araçlarından biri olmaya devam ediyor. Türkiye fiyatının 2027'de netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Türkiye, Enerji, Dacia, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Yeni Dacia Spring tanıtıldı; elektrikli otomobilin fiyatı 17.900 euro - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeni Dacia Spring tanıtıldı; elektrikli otomobilin fiyatı 17.900 euro - Son Dakika
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