Babacan: Bu ülkede sadece ekonomik kriz yok, Kürt sorunu da var (2)

'TBMM TUTANAKLARINDA KÜRTÇE HALA BİLİNMEYEN DİL OLARAK GEÇİYOR'

DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve beraberindekiler, Van'da partisinin İl Başkanlığı açılışına katıldı. İpekyolu ilçesinde bulunan parti binası önünde çalınan davul- zurna eşliğinde halaylarla karşılanan Babacan, burada kurulan platformun üzerinde partililere seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren Babacan şöyle konuştu:

"Ülkemiz yasakların, yolsuzluğun ve yoksulluğun ülkesi oldu. Bu ülke böyle kötü yönetilmeye layık değil. En başta yerel yönetimler güçlendirilecekti. Bırakın yerel yönetimleri güçlendirmeyi, bugün seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyumlar atanıyor. Hani güçlenecekti yerel yönetimler. Ne oldu? Seçimleri kazanamadıkları il ve ilçelerdeki vatandaşları cezalandırmanın haline geldi bu kayyum ataması. Bakın AK Parti'nin ilk yıllarında cezaevlerindeki koşulların iyileştirilmesi sağlanmıştı. Hep beraber çok gayret gösterdik. Bugün ne oldu peki? Bugün geldiğimiz nokta bir kadın milletvekili hastalığının ilerlemesine rağmen hala cezaevinde tutuluyor. Sayın Erdoğan ne demişti? '2005'te ne dediysem onun arkasındayım' demişti. 'Kürt sorunu benim de sorunumdur' demişti. Peki bu ne oldu? 10 sene sonra kendiyle kavga etmeye başladı. 'Kardeşim ne Kürt sorunu ya' demeye başladı. Peki Kürt meselesi çözüldü mü? Ben Vanlılara soruyorum. Hayır, çözülmedi. Tam tersine dirildi. Belli ki Bahçeli'nin yanında iki dakika ayrılıp da Kürt meselesini insanlarla doğrudan konuşacak durumu yok artık. TBMM'de insanların konuştuğu dil inkar ediliyor. Bir milletvekili TBMM'de bazı Kürtçe ifadeler kullanıyor. Meclis'in tutanaklarına 'x' harfi koyuyorlar. ya 'x' İngilizceden alınan bir harf değil mi? Anlaşılan Kürtler Meclis'e girdi ama Kürtçe bu Meclis'e giremedi. Sonra Erdoğan, Bahçeli diyorlar ki ülkede Kürt meselesi yok. Gelsinler Van'a da sorsunlar, burada cevabını alacaklar. Ankara'dan oturdukları yerden mesele yok demekle, mesele yok olmuyor. Eğer bu ülkede anadil hakkı hala tartışılıyorsa burada bir mesele var demektir. Koskoca Türkiye'de yılda 1- 2 tane Kürtçe öğretmeni atanıyorsa, ülkenin Meclis'te konuşulan dile 'bilinmeyen dil 'muamelesi yapılıyorsa, çoğunluklu Kürt kardeşlerimizin yaşadığı illerdeki belediyelere kayyum atanıyorsa burada bir mesela var."Ülkede bir ekonomik kriz yaşandığına dikkat çeken Babacan, bu krizi çözecek tek partinin DEVA partisi olduğunu dile getirdi.

Ali Babacan, beraberindeki eşi Zeynep Babacan, partisinin Genel Başkan Yardımcıları ve bölgedeki iş başkanları ile birlikte parti binasının açılış kurdelesini kesti.

Behçet DALMAZ/ VAN,