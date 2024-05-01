1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Giresun\'da Kutlandı

Politika

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Giresun'da sendika ve siyasi partilerin katılımıyla kutlandı.

Debboy ve Belediye Meydanında başlayan ve Topal Osman Ağa Meydanı'nda sona eren yürüyüşe Türk İş, Kesk, Belediye İş Sendikası, Tüm Bel-Sen, EMEP, Halkevleri Giresun Şubesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün coşkusunu yaşayan Giresunlular slogan atarak yürüdü. Polis, herhangi bir taşkınlık olmaması için yoğun güvenlik önlemi aldı. Kutlama alanına girişlerde sıkı aramalar yapıldı.

Belediye-İş Sözcüsü Halil Yeşiltepe, "İşçi ücretlerinden tasarruf olmaz, Çalışanların yüzü gülerse, sokağın yüzü güler. İşçi sınıfının söz sahibi olmadığı ülkelerde gelirin adaletli paylaşılmasından söz edilemez. Sendikalar her zaman gücünü temsil ettiği işçi sınıfından alır. Belediye İş Sendikası olarak biz hep işçilerimiz için alanlarda olacağız" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kemençe eşliğinde horon oynayıp eğlenen katılımcılar daha sonra meydandan ayrıldı. - GİRESUN