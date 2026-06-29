Bakan Göktaş: 11 bin 22 çocuk koruyucu aile yanında

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün 11 bin 22 çocuğumuz, 9 bin 277 koruyucu ailemizin yanında hayatını sürdürüyor. Her bir koruyucu ailemiz, sadece bir çocuğun hayatına değil ülkemizin daha güçlü yarınlarına da değer katıyor." dedi.

Göktaş, Ankara'da otelde düzenlenen Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı'nın açılışında yaptığı konuşmada, çocuklar için attıkları her adımı aileyi güçlendiren, toplumu iyileştiren ve ülkenin yarınlarını inşa eden büyük bir sorumluluk olarak kabul ettiklerini söyledi.

Her çocuğun hayata aynı güvenli başlangıçla tutunamadığını dile getiren Göktaş, en çok ihtiyaç duyduğu yaşta kimi çocukların ailelerinin sıcaklığından ayrı düşebildiklerini belirtti.

Koruyucu aile olmanın değerinin bu noktada ortaya çıktığını anlatan Göktaş, "Koruyucu aile olmak,

bir çocuğa yuva olmanın ötesine geçmektir. İyilikle hayatına yeni bir yön vermek, geleceğine umut olmaktır. Bir çocuğun aidiyet duygusunu büyüterek, hayata kendi sesiyle, kendi değeriyle katkı sunmasına imkan vermektir. Bu bakış, medeniyetimizin çocuğa verdiği değerin ve aileye yüklediği anlamın bugün yaşayan en güzel örneklerinden biridir. Asırlardır bizi ayakta tutan bu anlayış, bugün koruyucu ailelerimizin gayretiyle bir çocuğun hayatında sıcak bir yuvaya, sahici bir bağa ve kalıcı bir aidiyete dönüşüyor." diye konuştu.

Bakan Göktaş, bu ruhun 2012'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Gönül Elçileri Projesi'yle ülkenin dört bir yanında güçlü iyilik seferberliğine dönüştüğünü ifade etti.

"Çocuklarımız, koruyucu ailelerimizin yanında sevgiyle büyüyor"

Yıllar içinde binlerce insana dokunan Gönül Elçileri Projesi'nin paylaşmanın, sahiplenmenin ve dayanışmanın ortak sesi olduğunu vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti:

"Bugün 11 bin 22 çocuğumuz, 9 bin 277 koruyucu ailemizin yanında hayatını sürdürüyor. Her bir koruyucu ailemiz, sadece bir çocuğun hayatına değil ülkemizin daha güçlü yarınlarına da değer katıyor. 0-6 yaş aralığında kurulan güven bağının çocuklarımız için ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda 0-3 yaş aralığında 2 bin 229, 4-6 yaş aralığında ise 2 bin 57 çocuğumuz koruyucu ailelerimizin yanında sevgiyle büyüyor. Özel gereksinimli çocuklarımız için de bu hizmeti büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz. Bu kapsamda bin 345 özel gereksinimli çocuğumuz, koruyucu ailelerimizin yanında bakım ve koruma altında bulunuyor."

Göktaş, koruyucu aile hizmetlerini daha ileriye taşımak amacıyla 2024'te Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi'ni hayata geçirdiklerini anlatarak, proje kapsamında çocukları, koruyucu aileleri, biyolojik aileleri ve sosyal hizmet personelini destekleyen çok yönlü çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bu projenin önemli çıktılarından birinin Geçici Koruyucu Aile Modeli olduğunu ifade eden Göktaş, "Bu modelle acil koruma ihtiyacı bulunan çocuklarımızın kurum bakımına alınmadan doğrudan aile ortamında desteklenmesini sağlıyoruz. Bu kapsamda 30 pilot ilimizde 283 çocuğumuzu 262 geçici koruyucu ailemizle buluşturduk." dedi.

Koruyucu aileliği, daha çok ailenin gönlünde karşılık bulan harekete dönüştürmeyi hedeflediklerini vurgulayan Göktaş, çalıştayda farkındalık, sosyal katılım, mevzuat ve uygulama başlıklarını ele alacaklarını, çocuk merkezli politika tasarımından özel ihtiyaç gruplarına ve kurumlar arası koordinasyona kadar birçok konuyu birlikte değerlendireceklerini dile getirdi.

Bakan Göktaş'ın konuşmasının ardından çalıştay, "Uluslararası Panel Koruyucu Aile Hizmeti Ülke Deneyimleri: Karşılaştırmalı Yaklaşımlar" paneliyle devam etti.