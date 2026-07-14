Keşir: Kan hafızamız 15 Temmuz\'da canlandı

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, 15 Temmuz 2016 FETÖ Darbe Girişimi'nde TBMM'de yaşananlara ilişkin, "Kurtuluş Savaşı'nda da nükseden kan hafızamız o gece canlandı" dedi.

FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016 gecesi Meclise ilk gelen milletvekillerinden olan ve Genel Kurul salonundan televizyonlara bağlanarak ilk canlı yayını yapan AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, o gece yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Darbe girişimini öğrendikleri an Meclis'e gitme kararı aldıklarını söyleyen Keşir, "15 Temmuz gecesi saat 22.00-22.30 gibi aslında işin farklı bir şey olduğunu anlamaya başlamıştık. Ondan öncesi zaten köprünün kapandığını öğrendiğimiz andan itibaren ne olduğunu anlamaya çalıştık. Arkadaşlarımızla telefonlaştık, mesajlaştık. Herkes elinde bilgi varsa paylaştık. Bir gün önce Meclis kapandığı için ertesi gün şehrime gitmeyi planlamıştım. O gün Ankara'daydım. Hatta bazı arkadaşlarımız şehirlerinde 15 Temmuz gecesini geçirdi. Biz bir grup arkadaş Ankara'daydık. Daha sonra 22.30-23.00'e doğru anlaşılınca aracımı çağırdım. Evde bir küçük kızım vardı. Ablası dışarıdaydı bir etkinlik için. Onu eve çağırdım. Küçük kızım 'Gitmesen olmaz mı' dedi. Haklı olarak çocuk korktu. 12 yaşında o zaman. Kızıma, 'Ben 17 yaşından beri sokaktayım. Bu gece gitmezsem senin annen olmam' dediğimi hatırlıyorum. Tam giyindim, çıkıyorum. Çıkarken, darbe bildirisi televizyonda yayınladı. Artık darbenin kesinleştiği anlaşıldı" diye konuştu.

"Meclis'e giden ilk 6-7 milletvekilinden biriyim"

O gece Meclis'e ilk gelenlerin kadın milletvekilleri olduğunu belirten Keşir, "Meclise giden ilk 6-7 milletvekilinden biriyim. İdare amirimiz Ahmet Gündoğdu'nun odasında toplandık. O arada Meclis Başkanımızla irtibat kurdu. O da Meclisteymiş. Genel Kurul'un açılması gerektiği konuşuldu. Ama Genel Kurul kapıları kilitli. Oraları bilenler bilir. Çok büyük, devasa, ağır kapılar. Anahtarını bulmazsanız açabileceğiniz kapılar değil.O biraz zaman aldı. Derken saat 01.00-01.30 gibi Genel Kurul açıldı. Genel Kurul açıldığında Meclis Başkanımız, duygumuzu ve irademizi vatandaşa anlatmak istedi. Bir arkadaşımı aradım bir televizyon kanalına bağlanmak için. Rejiye telefonumu hemen verin dedim. Telefonum verildi. Rejiden bağlandım ve geri arandım" dedi.

"Atılan bombayı hissettiğimiz an da hiçbir milletvekilinde siper alma ve saklanma refleksi olmadı

İlk telefon bağlantısının 10-12 dakika sürdüğünü ifade eden Keşir, "Meclis Başkanımızın, Meclis'i ilk açtığı andaki konuşmayı benim telefonum üzerinden bağlandığımız ulusal kanalla kamuoyuna paylaşmış olduk. Buradaki amacımız; Cumhurbaşkanımız milleti sokağa çağırırken, milletin emanetçisi, milletin vekillerinin emanete sahip çıktığını aslında kamuoyuna göstermekti. Canlı yayına bağlanmak gazetecilikten gelen iletişimci bir milletvekili olarak milletimize karşı olan sorumluluğumuzu yerine getiriyor olmanın refleksiydi. Daha sonra yayını kapattık. Meclis Bahçe'ye ilk bomba atıldı. Akabinde şu an bulunduğumuz yerde ve arkamızda görülen noktaya ikinci bomba atıldı. Burası Genel Kurul'a yaklaşık 15 metrelik bir mesafe. Çok şiddetli hissettik. O gün orada bulunan tüm vekil arkadaşlarımın hukukunu korumak adına söylüyorum; buraya atılan bombayı hissettiğimiz anda hiçbir milletvekilinde siper alma ve saklanma refleksi olmadı. Aksine daha gür sesle sloganlar atıldı, bir direnişi ifade etmeye çalıştık orada. Tekrar ilgili kanal aradı. ve biz tekrar 8-10 dakika o ortamı kamuoyuna aktarma fırsatımız oldu" ifadelerini kullandı.

"Kurtuluş Savaşı'nda da nükseden kan hafızamız o gece canlandı"

O gece, Meclis'te farklı siyasi partilerden milletvekilleri ile eski milletvekillerinin olduğunun altını çizen Keşir, "Yaklaşık 2000 yıldır bu coğrafyadayız. Kurtuluş Savaşı'nda da nükseden kan hafızamız o gece canlandı. Ben o geceden sonra 'Z kuşağı, ah bu gençler' falan demiyorum Çünkü çok genç şehitlerimiz var, lise öğrencisi şehitlerimiz var. Onların hikayelerini dinlediğimizde bu gençliğe ne diyebiliriz? O gece aslında benim kişisel anlamda da hayatı sorguladığım, hayata karşı duruşumu değiştiren bir gece oldu. Bu millet farklı düşünebilir. Hatta o gece farklı sosyal ekonomik yapıda olan, farklı sosyal hayatı olan insanların Kızılay Meydanı'nda yan yana mücadele ettiğini gördük. Biz, bize düşen o geceki misyonu yerine getirmeye çalıştık. Millet farklı düşünebilir, farklı siyasi görüşte olabilir, farklı sosyal hayatı olabilir, hayat tarzı bambaşka olabilir. Ama milletin bekası ve kendi iradesi söz konusu olduğunda o içindeki kan hafızası canlanıyor" dedi. - ANKARA