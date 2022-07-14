15 Temmuz etkinliğine davet edilmediğini söyleyen İmamoğlu: Erdoğan'ı Saraçhane'de bekleyeceğim - Son Dakika
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15 Temmuz etkinliğine davet edilmediğini söyleyen İmamoğlu: Erdoğan'ı Saraçhane'de bekleyeceğim

14.07.2022 13:39

Saraçhane Meydanı'nda yapılacak 15 Temmuz etkinliğine davet edilmediğini dile getiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Normalde Saraçhane'de bir toplantı yapıyorsanız 16 milyonun oyuyla seçilmiş bir belediye başkanının sürece katkı sunması istenir. Ben davet edilmedim. Davet edilmesem de aynı saatlerde burada kendilerini bekliyor olacağım" ifadesine yer verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da özellikle Esenyurt'u vuran sel sırasında tatilde olduğu için kendisine gelen tepkilere cevap verdi.

SARAÇHANE'DE ERDOĞAN'I BEKLEYECEK

İsim vermeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya birtakım eleştiriler yönelten İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı Saraçhane Meydanı'ndaki 15 Temmuz etkinliğine kendisinin davet edilmediğini belirtti. İmamoğlu, konuyla ilgili açıklamasında "Sayın Cumhurbaşkanının Saraçhane'de bir toplantı yapma kararını ilanlardan gördüm. Normalde Saraçhane'de bir toplantı yapıyorsanız 16 milyonun oyuyla seçilmiş bir belediye başkanının sürece katkı sunması istenir. Ama henüz davet edilme nezaketinde bulunmadılar. Ben davet edilmedim. Davet edilmesem de aynı saatlerde burada kendilerini bekliyor olacağım. Bir kahvemizi, bir çayımızı içmesini bekliyorum" dedi.

"O GÜN AFET BENZERİ DURUM YAŞANMADI"

O İstanbul'da yaşanan sele de değinen İmamoğlu, "O gün İstanbul genelinde afet benzeri bir durum yaşanmadı. Birkaç ilçede yaşanan su baskınları oldu. Sadece Esenyurt'un Pınar Mahallesi'nde sınırlı bir hatta, hatta bir sokakta sorun yaşandı. Kaldı ki aynı yerde geçmiş yıllarda defalarca sorun yaşanmıştır. Son olarak 2020 yılında yaşanan sorun sonrası bu bölgeye kalıcı çözüm oluşturmak adına da yatırım kararı aldık ve süreci devam ediyor. 8 milyonu aşan bir yatırımdan bahsediyoruz. Yağış gece yarısından sonra şiddetini arttırmıştı. Gelişmeleri ekiplerimizden bilgi alarak an ve an takip ettim. Gelişmeleri ekibimizle yönettik" şeklinde konuştu

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Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 15 Temmuz etkinliğine davet edilmediğini söyleyen İmamoğlu: Erdoğan'ı Saraçhane'de bekleyeceğim - Son Dakika
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