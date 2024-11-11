15 Temmuz Gazisi Halil Alğan Mardin'de Defnedildi - Son Dakika
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Politika

15 Temmuz Gazisi Halil Alğan Mardin'de Defnedildi

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15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde yaralanan gazi Halil Alğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi, ailesinin isteği üzerine Mardin'in Şenköy köyünde toprağa verildi.

11.11.2024 18:20  Güncelleme: 18:33
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15 Temmuz Gazisi Halil Alğan, Mardin'de defnedildi

MARDİN - 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişiminde yaralanarak gazi olan Halil Alğan, dün gece tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede hayatını kaybetti. Alğan, darbe girişiminin yaşandığı gece ağır yaralanmıştı.

Alğan'ın vefatı, yakınlarını ve tüm gazileri derin bir üzüntüye boğdu. Halil Alğan'ın cenazesi, ailesinin isteği üzerine memleketi Mardin'in Midyat ilçesi Şenköy'de son yolculuğuna uğurlandı. Törende, Halil Alğan'ın ailesi duygu dolu anlar yaşarken FETÖ'ye lanetler okundu.

Cenaze törenine, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkavekili Tuncay Akkoyun, Ak Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika 15 Temmuz Gazisi Halil Alğan Mardin'de Defnedildi - Son Dakika

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