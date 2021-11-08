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15 Temmuz Hakkaniyet Ocakları ile 15 Temmuz Türk Dünyası derneklerinden Türkkan'a tepki - Son Dakika

15 Temmuz Hakkaniyet Ocakları ile 15 Temmuz Türk Dünyası derneklerinden Türkkan'a tepki

08.11.2021 00:32
15 Temmuz Hakkaniyet Ocakları ile 15 Temmuz Türk Dünyası derneklerinden Türkkan'a tepki

15 Temmuz Hakkaniyet Ocakları Derneği ile 15 Temmuz Türk Dünyası Derneği yaptıkları ortak yazılı açıklamada şehit ağabeyine küfür eden İyi Partili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

15 Temmuz Hakkaniyet Ocakları Derneği ile 15 Temmuz Türk Dünyası Derneği yaptıkları ortak yazılı açıklamada şehit ağabeyine küfür eden İyi Partili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

15 Temmuz Hakkaniyet Ocakları Derneği ile 15 Temmuz Türk Dünyası Derneği şehit ağabeyine küfür eden Lütfü Türkkan için yaptıkları ortak yazılı açıklamada, "Bu ülkenin bir şehitler, gaziler yurdu olduğunu şanlı tarihimiz bize an be an haykırmaktadır. 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır' Anadolu'nun her bir tarafı milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi 'şüheda fışkıracak toprağı sıksan şuheda' iken karşımızda bulunan İyi Partinin mensubu Lütfü Türkkan'ın, Bingölde PKK saldırısında kardeşini şehit veren Tahir Gümren'in bacısına sinkaflı küfür etmesi infiale yol açmıştır. Defalarca yaptığı terbiyesizliklerle ve hakaretlerle milletin gündemini kirleten bu şahıs; kah evinde transseksüel oynatarak kah şehit kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk'ün babasına Gazi Mecliste hakaret ederek ve en sonunda da şehit bacısına sinkaflı küfür ederek şerefsizliğini ispat etmiştir. Bu vekilin 40 yıldır PKK saldırısıyla cedelleşen Doğu illerimizden Bingöl'de yaptığı bu şerefsizlik kolayca geçiştirilecek bir hadise değildir. Tahir Gümren'in şahsında Kürt kardeşlerimize de yapılan bu hakareti; birlikteliğimize, ortak vatanımıza vurulmak istenen bir darbe girişimi olarak lanetliyoruz. Malum şahsın olaydan sonra yaptığı açıklamada; utanmazca olayın provokasyon olduğu iftirasını atmasına eşlik edercesine Koray Aydın'ın da Şehit ailelerine talimat verildiği iddiasıyla valilerimize çamur atması, sorunun daha yaygın olduğunu göstermektedir" ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın devamı şöyle:

"Olayın üzerinden dört gün geçmesine rağmen seslerini hala çıkarmayan Millet ittifakı gerçekte kimin ittifakıdır? Milliyetci olduğunu söyleyen İyi partinin vekili olan Lütfü Türkkan gerçekte kimin nesidir? PKK'nın hevalleriyle kahvaltı yapmaya gidenler, şehit yakınlarına küfrü mü layık görmekteler? KHK'lı FETÖ artıklarını işlerine geri döndüreceklerini söyleyenlerle ortaklık içine girenler hangi milliyetçilikten bahsetmektedir? Milletin bacısı olduğunu söyleyenler gerçekte kimin bacısıdır? İyi Partinin Genel Başkanı ve aynı zamanda herkesin bacısı olduğunu söyleyen Meral Akşener, her türlü edepsizliği ve küfrü meslek haline getiren bu şahsı sadece İyi Parti Meclis Grup Başkanvekilliğinden alarak kimseyi savuşturamaz ve böyle bir özrü de kimseye kabul ettiremez. Bacıya küfür eden bu şahıs aynı zamanda kendi genel başkanı Meral Akşener'e de küfür etmiştir. Bu küfür sadece İyi partiye ve onun genel başkanına değil Türk milletine ve Gazi Meclise de yapılmıştır.15 Temmuz şanlı direnişimizin bayrağını yere düşürmeyen Gazi Meclisimizin çatısı altında böyle vekillere yer yoktur.

Biz şehit yakınları ve Gaziler bu şahsın İyi Partiden ihracını, vekilliğinin de Gazi Meclis tarafından düşürülmesini istiyoruz. Bu şahıs İyi Partiden ve Gazi Meclisten kovulmalıdır.

Yüce Türk milletine yapılacak her türlü hakareti misliyle iade ettiğimizi buradan tüm dünyaya haykırıyoruz. ya devlet başa ya kuzgun leşe" - ANKARA

Türk Dünyası, 15 Temmuz, Şehit, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 15 Temmuz Hakkaniyet Ocakları ile 15 Temmuz Türk Dünyası derneklerinden Türkkan'a tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15 Temmuz Hakkaniyet Ocakları ile 15 Temmuz Türk Dünyası derneklerinden Türkkan'a tepki - Son Dakika
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