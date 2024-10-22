Politika

15 Temmuz şehidinin annesi Esma Kuru: "Bizim ciğerimizi yaktı, kendi de ateşlerde yansın"

15 Temmuz Şehidinin ailesi, "Cenazesi Türkiye'ye getirilmesin gelirse şehit ailelerinin eline verin"

ADANA - 15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Müdürlüğünde Şehit olan Polis Memuru Aytekin Kuru'nun ailesi Fetullahçı Terör Örgütü Lideri Fetullah Gülen'in ölüsünün Türkiye'ye getirilmemesi gerektiğini, getirilirse şehit ailelerine verilmesini istedi.

15 Temmuz Şehidi Özel Harekat Polisi Şehit Aytekin Kuru'nun annesi Esma Kuru ve Baba Süleyman Kuru Fetullahçı Terör Örgütü elebaşının Pelsinvan'ya da ölmesinin ardından ölüm haberine sevindiklerini ama toprağın o nu kabul etmeyeceğini söyledi.

Esma Kuru televizyondan haberi öğrendiklerini ifade ederek, "Allah'ım ciğerleri dökülsün dedim. Şükür Allah'a ölmüş. Benim oğlum da dahil bütün şehitlerin hesapları sorulsun. Ateşler içinde yansın. Bizim ciğerimizi yaktı, kendi de ateşler yansın. Yerin 7 kat dibi oraya girsin. Allah bugünü bizlere gösterdi. Etleri parça parça olsun" diyerek tepki gösterdi.

Şehit Babası Süleyman Kuru, terörist başının Türkiye'ye getirilme ihtimalini asla kabul etmediklerini belirterek, "Cenazesi Türkiye'ye getirilmesin. Yolda denize atsınlar. Ne kadar sevinsek evladımızın acısı var. Onun gibileri ne bizim ne yabancı toprak kabul etmez. O helikopteri süreni şehit ailelerinin eline versinler. Bizim canımız yandı 8 sene oldu gece gündüz oğlumuza yanıyoruz. Cenazesi gelmesin getirilirse şehit ailelerinin eline cesedini versinler. Şehit ailelerine şehitlerimiz parça para geldi, bizlere versinler o hainin cenazesini. Ölüsünü benim elime versinler acıyacak durum yok. Onları toprak kabul etmez. Yüzü domuza benzemiş. O kadar evlatlar öksüz kaldı, anaların gözleri yaşlı" diye konuştu.