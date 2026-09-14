175 ağır ceza başsavcılığına çocuk ve gençleri korumaya yönelik kapsamlı yazı gönderildi

Bakan Gürlek, 81 ildeki 175 ağır ceza başsavcılığına gönderilen yazıyla çocuk ve gençleri hedef alan suç ve müstehcen içeriklere karşı kapsamlı mücadele başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına çocukları, gençleri ve aileyi korumaya yönelik kapsamlı bir yazı gönderdiklerini açıkladı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu doğrultusunda aileyi, çocukları ve gençleri her türlü istismar, müstehcenlik, suç ve zararlı içerikten korumaya yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Başsavcılıklardan çocukları ve gençleri hedef alan müstehcen ve suç içerikli faaliyetlere ilişkin ihbarların gecikmeksizin değerlendirilmesini isteyen Gürlek, dijital delillerin derhal tespit edilerek muhafaza altına alınması talimatı verildiğini bildirdi.

Gürlek, gerekli hallerde içerik çıkarma ve erişim engelleme tedbirlerinin uygulanmasını, organize yapı şüphesi bulunması halinde örgütlü suç hükümlerinin devreye alınmasını ve suçtan gelir elde edildiğine dair emare bulunması durumunda eş zamanlı mali soruşturma yürütülmesini istedi.

Mağdur çocukların ikincil örselenmesini önleyecek koruyucu tedbirlerin eksiksiz uygulanmasının istendiğini kaydeden Gürlek, ilgili kurumlarla güçlü ve sürekli koordinasyon sağlanacağını belirtti.

Gürlek, "Çocuklarımızın üstün yararı bizim için tartışmaya açık değildir. Aile kurumunu, gençlerimizin geleceğini ve toplum düzenimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına müsamaha göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.