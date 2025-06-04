19 bin 800 mahkumun tahliyesi için gözler Resmi Gazete\'de

ALİ SARAÇOĞLU:

Kamu kendi hakkından vazgeçebilir, peki ya şahsa karşı işlenen suçlar? 65 tutuklu ve hükümlülere hangi doktor cesaret edip çıkmasını gerektirecek bir rahatsızlığı yok diyebilecek? Toplumdaki adalet algısını her gün daha da gömüyorsunuz. Yazık.