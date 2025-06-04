19 bin 800 mahkumun tahliyesi için gözler Resmi Gazete'de - Son Dakika
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Politika

19 bin 800 mahkumun tahliyesi için gözler Resmi Gazete'de

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19 bin 800 mahkumun tahliyesi için gözler Resmi Gazete\'de
04.06.2025 13:00
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19 bin 800 mahkumun tahliyesi için gözler Resmi Gazete\'de
Haber Videosu

10. Yargı Paketi olarak bilinen infaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaşırken düzenlemeyle birlikte 19 bin 800 mahkuma tahliye yolu açıldı. Düzenlemenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından bugün Resmi Gazete'de yayımlanması ve yürürlüğe girmesiyle binlerce mahkumun tahliye süreci de başlayacak.

Ceza İnfaz Kanunu'nda önemli düzenlemeler öngören 10'uncu Yargı Paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

19 BİN 800 KİŞİYE TAHLİYE YOLU

Yasayla birlikte binlerce mahkumun cezaevinden tahliye edilmesinin önü açıldı. Yasayla, birden fazla suç işleyerek mükerrer olarak ceza alan kişiler de şartlı salıverme imkanından faydalanacak. Böylece 19 bin 800 kişiye tahliye yolu açılmış olacak.

KARAR BUGÜN YAYIMLANACAK

Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, bugün karar Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanacak.

TAHLİYELER BAŞLAYACAK

Aynı saatlerde Adalet Bakanlığı'nın yönetmeliği tüm cezaevlerine gönderilecek ve bugün itibarıyla tahliyelerin başlaması bekleniyor.

Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika 19 bin 800 mahkumun tahliyesi için gözler Resmi Gazete'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Acelexi72:
    aferin aferin suç işlemeye teşvik kararı, mazlumun hiç hakkı yok, yazıklar olsun bu düzenlemeyi yapanlara, bu çıkanları rakip edin yarısı 1 ay içerisinde geri dönecek ,ama bunu takip etmek çok zor , yorulur arkadaşlar 78 5 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Suçluları çıkarıp yerine Akp ye karşı olan muhalifleri koyacaklar. Yer açıyorlar suçluları da sokağa bırakıyorlar. Ülke Teksas’a döndü. 41 7 Yanıtla
  • Özcan Kuvan:
    Kollayın kendinizi geliyorlar. 39 4 Yanıtla
  • Müslüm Yaman:
    çıksın suç hiç Bir Zaman tek taraflı değil 10 19 Yanıtla
  • ALİ SARAÇOĞLU:
    Kamu kendi hakkından vazgeçebilir, peki ya şahsa karşı işlenen suçlar? 65 tutuklu ve hükümlülere hangi doktor cesaret edip çıkmasını gerektirecek bir rahatsızlığı yok diyebilecek? Toplumdaki adalet algısını her gün daha da gömüyorsunuz. Yazık. 7 1 Yanıtla
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