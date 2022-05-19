19 Mayıs'ta Anıtkabir'e yürüyen Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Beşli çeteleri de SADAT'larını da ezerek yolumuza devam edeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla partisinin Gençlik Kolları'yla birlikte Anıtkabir'e yürüdü.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'in girişinde parti otobüsüne Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik ve CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ile birlikte çıktı.

"CUMHURBAŞKANI KILIÇDAROĞLU" SLOGANLARI ATILDI

"Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu" sloganlarının ardından mikrofonu eline alan Kılıçdaroğlu, "Bu bayram sıradan bir bayram değildir. Milli bağımsızlık savaşının en önemli adımlarından birisidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş meşalesini yaktığı bayramdır" dedi.

"84 MİLYON İNSAN TEK YÜREK OLARAK BAĞIMSIZLIK VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNİ YENİDEN YAŞATACAK"

Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Siyasi bağımsızlık ve ekonomi bağımsızlık" vurgusu olduğunu hatırlatan CHP lideri, "Ülkenin siyasal ve ekonomik bağımsızlığını yeniden güçlendirmek için yollara çıktık. Adalet Yürüyüşü bunun en önemli adımıdır. İkinci yüzyıla Türkiye'yi hazırlamalıyız. Omuz omuza birlikte yürüyerek, toplumun her kesimini kucaklayarak, 84 milyon insan tek yürek olarak ikinci yüzyılda Türkiye'nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini yeniden yaşatacak" dedi.

"TÜRKİYE'NİN UFKUNU AÇACAK GENÇLER GELECEĞİ İNŞA EDECEK"

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşli çetelerin, SADAT'ların olduğunu biliyoruz. Beşli çeteleri de SADAT'larını da ezerek yolumuza devam edeceğiz. Sandık gelecek göreceksiniz. Bu ülkenin ufkunu açacak olanlar sizler geleceği inşa edeceksiniz. Hep beraber başarı için çaba harcayacağız. Bayramınız kutlu olsun her birinizi tek tek kucaklıyorum."

Kılıçdaroğlu daha sonra sloganlar eşliğinde Anıtkabir'e giriş yaptı.