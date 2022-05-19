19 Mayıs'ta Anıtkabir'e yürüyen Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Beşli çeteleri de SADAT'larını da ezerek yolumuza devam edeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi

19 Mayıs'ta Anıtkabir'e yürüyen Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Beşli çeteleri de SADAT'larını da ezerek yolumuza devam edeceğiz

19.05.2022 15:09
19 Mayıs'ta Anıtkabir'e yürüyen Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Beşli çeteleri de SADAT'larını da ezerek yolumuza devam edeceğiz

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla CHP Gençlik Kolları'yla birlikte Anıtkabir'e yürüdü. Burada CHP'li gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, "Beşli çeteleri de SADAT'larını da ezerek yolumuza devam edeceğiz. Sandık gelecek göreceksiniz. Bu ülkenin ufkunu açacak olanlar sizler geleceği inşa edeceksiniz. Bayramınız kutlu olsun her birinizi tek tek kucaklıyorum." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla partisinin Gençlik Kolları'yla birlikte Anıtkabir'e yürüdü.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'in girişinde parti otobüsüne Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik ve CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ile birlikte çıktı.

"CUMHURBAŞKANI KILIÇDAROĞLU" SLOGANLARI ATILDI

"Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu" sloganlarının ardından mikrofonu eline alan Kılıçdaroğlu, "Bu bayram sıradan bir bayram değildir. Milli bağımsızlık savaşının en önemli adımlarından birisidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş meşalesini yaktığı bayramdır" dedi.

"84 MİLYON İNSAN TEK YÜREK OLARAK BAĞIMSIZLIK VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNİ YENİDEN YAŞATACAK"

Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Siyasi bağımsızlık ve ekonomi bağımsızlık" vurgusu olduğunu hatırlatan CHP lideri, "Ülkenin siyasal ve ekonomik bağımsızlığını yeniden güçlendirmek için yollara çıktık. Adalet Yürüyüşü bunun en önemli adımıdır. İkinci yüzyıla Türkiye'yi hazırlamalıyız. Omuz omuza birlikte yürüyerek, toplumun her kesimini kucaklayarak, 84 milyon insan tek yürek olarak ikinci yüzyılda Türkiye'nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini yeniden yaşatacak" dedi.

"TÜRKİYE'NİN UFKUNU AÇACAK GENÇLER GELECEĞİ İNŞA EDECEK"

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşli çetelerin, SADAT'ların olduğunu biliyoruz. Beşli çeteleri de SADAT'larını da ezerek yolumuza devam edeceğiz. Sandık gelecek göreceksiniz. Bu ülkenin ufkunu açacak olanlar sizler geleceği inşa edeceksiniz. Hep beraber başarı için çaba harcayacağız. Bayramınız kutlu olsun her birinizi tek tek kucaklıyorum."

Kılıçdaroğlu daha sonra sloganlar eşliğinde Anıtkabir'e giriş yaptı.

YORUMLAR
500
Gençosman Killik: Oturduğu Koltuğu Borçlu Olduğu Kişinin Adını Silmek İçin Havalimanını Yıkmaya Çalışan Zihniyetin Sonu Gelmiştir Gençosman Killik: Oturduğu Koltuğu Borçlu Olduğu Kişinin Adını Silmek İçin Havalimanını Yıkmaya Çalışan Zihniyetin Sonu Gelmiştir CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Gençlik Yürüyüşü'nde konuştu Açıklaması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Gençlik Yürüyüşü'nde konuştu Açıklaması

19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı, Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 19 Mayıs'ta Anıtkabir'e yürüyen Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Beşli çeteleri de SADAT'larını da ezerek yolumuza devam edeceğiz - Son Dakika


Son Dakika
15:17 4. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali'nde sanat dünyasının unutulmaz isimleri anıldı
15:15 "İstifası isteniyor" iddiaları sonrası AK Partili Özkan'dan Erdoğan'lı paylaşım: Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar
15:09 19 Mayıs'ta Anıtkabir'e yürüyen Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Beşli çeteleri de SADAT'larını da ezerek yolumuza devam edeceğiz
14:48 Bar sahibi adam, genç kadına "sensiz yaşayamam" diyerek kendini öldürttü! Kadın, cinayeti kabul etti
14:44 Ece Erken, 1040 lira gelen telefon faturasına sitem etti: Kira gibi
14:42 Gülben Ergen'e "Bekarsınız, erkek ihtiyacınız olmuyor mu?" sorusu soruldu! Ergen'den şaşırtan cevap...
14:38 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'ndan Bolu Belediyesi'nin yabancılara uyguladığı fiyat politikasına 40 bin lira para cezası
14:21 Türkiye'nin NATO çıkışı sonrası Çavuşoğlu'nun İsveçli mevkidaşına haddini bildirdiği konuşma yeniden gündem oldu
13:59 Rusya, Azovstal fabrikasından tahliye edilen yaralı askerlerin görüntülerini paylaştı
13:57 Bıçaklı kavgada yaralılara müdahale için olay yerine gelen sağlıkçı, eşini kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 15:24:23. #1.11#
SON DAKİKA: 19 Mayıs'ta Anıtkabir'e yürüyen Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Beşli çeteleri de SADAT'larını da ezerek yolumuza devam edeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement