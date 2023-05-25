14 Mayıs seçimlerinde yüzde 5.17 oy oranına ulaşan, dağılan ATA İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan seçimin 2. turu öncesinde destek vereceği aday tercihini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana kullanmıştı.
ATA İttifakı ortaklarından Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararlarına rağmen Sinan Oğan'ın tercihini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana kullanması bir kesimin büyük tepkisini çekti.
Eleştiriler karşısında devam eden sessizliğini Instagram hesabından paylaştığı hikayede verdiği "üstü kapalı" yanıtlarla bozan Oğan, kendi fotoğrafı üzerine hüzünlü bir fon müziğinin yer aldığı hikayede şu ifadeleri kullandı; "Kin tutmuyorum kimseye ama kimin ne yaptığını da unutmuyorum kimseye.
Çoğu şeyi içime atıyorum bazen. Ama derler ya, her şeyin bir zamanı var. Doğru zamanı bekliyorum. Yapılan hiçbir şeyin farkında değilim sanmayın beni. Uğraşmak istemiyorum sadece."
Son Dakika › Politika › 2. tur kararıyla eleştirilerin hedefi haline gelen Sinan Oğan ilk kez konuştu: Hiçbir şeyin farkında değilim sanmayın, doğru zamanı bekliyorum - Son Dakika