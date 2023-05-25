2. tur kararıyla eleştirilerin hedefi haline gelen Sinan Oğan ilk kez konuştu: Hiçbir şeyin farkında değilim sanmayın, doğru zamanı bekliyorum

14 Mayıs seçimlerinde yüzde 5.17 oy oranına ulaşan, dağılan ATA İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan seçimin 2. turu öncesinde destek vereceği aday tercihini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana kullanmıştı.

SİNAN OĞAN'IN TERCİHİ BİR KESİMİN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

ATA İttifakı ortaklarından Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararlarına rağmen Sinan Oğan'ın tercihini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana kullanması bir kesimin büyük tepkisini çekti.

INSTAGRAM'DAN HİKAYE PAYLAŞTI

Eleştiriler karşısında devam eden sessizliğini Instagram hesabından paylaştığı hikayede verdiği "üstü kapalı" yanıtlarla bozan Oğan, kendi fotoğrafı üzerine hüzünlü bir fon müziğinin yer aldığı hikayede şu ifadeleri kullandı; "Kin tutmuyorum kimseye ama kimin ne yaptığını da unutmuyorum kimseye.

"DOĞRU ZAMANI BEKLİYORUM"

Çoğu şeyi içime atıyorum bazen. Ama derler ya, her şeyin bir zamanı var. Doğru zamanı bekliyorum. Yapılan hiçbir şeyin farkında değilim sanmayın beni. Uğraşmak istemiyorum sadece."