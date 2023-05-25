2. tur kararıyla eleştirilerin hedefi haline gelen Sinan Oğan ilk kez konuştu: Hiçbir şeyin farkında değilim sanmayın, doğru zamanı bekliyorum - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2. tur kararıyla eleştirilerin hedefi haline gelen Sinan Oğan ilk kez konuştu: Hiçbir şeyin farkında değilim sanmayın, doğru zamanı bekliyorum

25.05.2023 11:53

Dağılan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçimin 2. turunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasından sonra gelen eleştirilere Instagram hesabından paylaştığı hikayeyle yanıtladı. Oğan, "Kin tutmuyorum kimseye ama kimin ne yaptığını da unutmuyorum kimseye. Çoğu şeyi içime atıyorum bazen. Ama derler ya, her şeyin bir zamanı var. Doğru zamanı bekliyorum. Yapılan hiçbir şeyin farkında değilim sanmayın beni. Uğraşmak istemiyorum sadece" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs seçimlerinde yüzde 5.17 oy oranına ulaşan, dağılan ATA İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan seçimin 2. turu öncesinde destek vereceği aday tercihini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana kullanmıştı.

SİNAN OĞAN'IN TERCİHİ BİR KESİMİN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

ATA İttifakı ortaklarından Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararlarına rağmen Sinan Oğan'ın tercihini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana kullanması bir kesimin büyük tepkisini çekti.

INSTAGRAM'DAN HİKAYE PAYLAŞTI

Eleştiriler karşısında devam eden sessizliğini Instagram hesabından paylaştığı hikayede verdiği "üstü kapalı" yanıtlarla bozan Oğan, kendi fotoğrafı üzerine hüzünlü bir fon müziğinin yer aldığı hikayede şu ifadeleri kullandı; "Kin tutmuyorum kimseye ama kimin ne yaptığını da unutmuyorum kimseye.

"DOĞRU ZAMANI BEKLİYORUM"

Çoğu şeyi içime atıyorum bazen. Ama derler ya, her şeyin bir zamanı var. Doğru zamanı bekliyorum. Yapılan hiçbir şeyin farkında değilim sanmayın beni. Uğraşmak istemiyorum sadece."

YORUMLAR (6)
  • EYÜP KARAKAYA: Uğur türkiye senin seviyene düşmüycem. MİDEN BOZULMUŞ. Cevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
  • Uğur Yazıcı: O geleceğin gerçek lideri,güneş balçıkla sıvanmaz.Doğru Adam Doğru yerde... Cevap Yaz 18 6 Yayından Kaldır
  • ramazan şahin: GERÇEK OLAN TEKŞEY KİMSE DAVASININ SÖZÜNÜN ARKASINDA DURMADI HERKEZ BİR YALANNIN ÜZERİNE KURULMUŞ POLİTİKALARDAN BAHSEDİYOR. BU MEMLEKETTE TEK GERÇEK ATATÜRK DÜR Cevap Yaz 15 12 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
Seçim kararıyla eleştirilen Oğan sessizliğini bozdu: Hiçbir şeyin farkında değilim sanmayın, doğru zamanı bekliyorum Seçim kararıyla eleştirilen Oğan sessizliğini bozdu: Hiçbir şeyin farkında değilim sanmayın, doğru zamanı bekliyorum

Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan, Instagram, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 2. tur kararıyla eleştirilerin hedefi haline gelen Sinan Oğan ilk kez konuştu: Hiçbir şeyin farkında değilim sanmayın, doğru zamanı bekliyorum - Son Dakika


Son Dakika
13:39 Son Dakika! HDP, 2. tur kararını açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan bizler açısından asla bir seçenek değildir
13:31 Açılışını Bakan Varank'ın duyurduğu OPPO Tuzla fabrikası sessiz sedasız kapandı
13:24 Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ne olduğunu iyi biliyoruz" ifadelerini kullandığı Sırrı Sakık'tan yanıt geldi: Seçim sonrasını bekle
13:22 Ahmet Davutoğlu'ndan Ümit Özdağ'a bakanlık verileceğine ilişkin iddialara yanıt: Kılıçdaroğlu böyle bir pazarlığa girmez
13:21 Portekiz'in efsane ismi, Jesus'u yere göğe sığdıramadı: Türkiye'de harika bir iş çıkardı
13:20 83 yaşında hayatını kaybeden Tina Turner'ın son röportajı ortaya çıktı: Beni Rock 'n' roll'un kraliçesi olarak hatırlayın
13:20 Açılışını Bakan Varank duyurmuştu! OPPO'nun Tuzla fabrikası sessiz sedasız kapandı
13:18 Luis Figo, Jesus'u öve öve bitiremedi: İlk yılında harika bir iş çıkardı
12:21 Davutoğlu'ndan Özdağ'a bakanlık verileceği iddialarına yanıt: Kılıçdaroğlu böyle bir pazarlığa girmez
12:12 Ölümüyle dünyayı yasa boğan Tina Turner'ın son isteği: Beni Rock 'n' roll'un kraliçesi olarak hatırlayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2023 14:03:07. #1.12#
SON DAKİKA: 2. tur kararıyla eleştirilerin hedefi haline gelen Sinan Oğan ilk kez konuştu: Hiçbir şeyin farkında değilim sanmayın, doğru zamanı bekliyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement