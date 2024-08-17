Politika

'2002'DEN BERİ 276 MİLYAR 385 MİLYON DOLAR YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırklareli'de valilik ve belediye ziyaretinin ardından AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Uraloğlu, 14 Ağustos'ta AK Parti'nin kuruluşunun 23'üncü yılını kutladıklarını belirterek, yapılan çalışmaları anlattı. Uraloğlu, "Bu vesileyle, partimizin kuruluşundan bu yana emeği geçen tüm dava arkadaşlarıma, bizlere güvenen ve destekleyen aziz milletimize de şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli dava arkadaşlarım, bizler sıradan bir partinin mensupları değiliz. Bizim bir davamız var. Bizim millet diye, vatan diye, bayrak diye, hizmet diye bir derdimiz var. Milletimizin yıllarca beklediği, bazılarının hayal bile edemeyeceği dev projeleri tamamlayıp milletimizin hizmetine sunduk. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 276 milyar 385 milyon dolar yatırım gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi, 1915 Çanakkale Köprüleri, İzmir-İstanbul, Ankara- Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları, Filyos Limanı ve Çamlıca Kulesi gibi dev projeleri birbiri ardına hayata geçirdik. 2002 yılında 6 bin 101 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu, yaklaşık 29 bin 434 kilometreye ulaştırdık. Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımız 6 iken, 77'ye yükselttik. Türkiye'yi Avrupa'nın 6'ncı dünyanın 8'inci Yüksek Hızlı Tren işletmecisi yaptık. Ülkemizi hızlı trenle buluşturarak 2 bin 251 kilometre hızlı tren ağı inşa ettik. Havacılıkta çağ atladık. İç hatlardaki aktif havalimanı sayımız 26 iken son olarak 10 Ağustos'ta hizmete açtığımız Çukurova Uluslararası Havalimanı'yla 58'e yükselttik. 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 131 ülkede 346 noktaya ulaştık. Ülkemizin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı da daha geçtiğimiz ay içinde uzaya başarıyla fırlattık. Test sürecine başladık. Bölünmüş yollar, otoyollar, köprüler, tüneller, demir yolları, hava limanları, uydular. Saymakla bitmeyecek nice eseri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek vizyonu ile hayata geçirdik" dedi.

'KIRKLARELİ'NİN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISINA 27 MİLYAR 593 MİLYON LİRA YATIRIM'

Kırklareli'de ulaştırma ve altyapı alanında önemli projeleri hayatı geçirdiklerini söyleyen Uraloğlu, "Bilindiği üzere Trakya bölgemiz; güçlü kara yolu altyapısı, limanları, demir yolu ve hava yolu bağlantıları ile Avrupa'yı Asya'ya bağlayan köprü konumunda. Özellikle Dereköy Sınır Kapısı üzerinden Bulgaristan'a ulaşım sağlaması, Edirne'den İstanbul'a kadar Trakya'yı kat eden otoyol ve devlet yoluna yakınlığı ile de lojistik açıdan büyük önem arz ediyor. Bu nitelikleriyle Kırklareli her gün büyüyor, gelişiyor. Biz de bunun farkındayız ve Kırklareli'nin büyüme hızına ve artan trafik yoğunluğuna bağlı olarak nice yeni proje üretiyor, dev yatırımlar hayata geçiriyoruz. Son 22 yılda Kırklareli'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 27 milyar 593 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. 2002 yılında 77 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 259 kilometreye çıkardık. Kırklareli'yi; Edirne'ye, Tekirdağ'a, İstanbul'a bölünmüş yollar ile bağladık. Şu anda 9 milyar 681 milyon lira proje bedeliyle 6 ayrı kara yolu projesine devam ediyoruz. En önemli projelerimizden biri de sabah buraya gelirken Pınarhisar'daki şantiyesinde incelemelerde bulunup bilgi aldığımız Saray-Kırklareli Yolu. Kırklareli'ni Saray üzerinden, organize sanayi bölgeleri ve Avrupa Serbest Bölgesi ile Tekirdağ'a bağlayan Saray-Kırklareli yolunu; toplam 71,1 kilometre uzunluğunda projelendirdik. Hatırlarsanız şubat ayı içerisinde bu yolumuz bünyesinde bölünmüş yol standardında tamamladığımız 6,3 kilometre uzunluğundaki vize çevre yolumuzun açılışını gerçekleştirmiştik. Transit trafiğin kesintisiz akışını tesis ederek ilçe merkezindeki trafik yoğunluğu rahatlattık; hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım sağladık. Vize şehir geçişini 12 dakikadan 3 dakikaya indirdik. 2024 yılı içerisinde de; yolun 3,7 kilometresini daha bölünmüş yol haline getirmeyi ve önceki yıllarda tamamlanan 10,8 kilometrelik kesimin üstyapısını yenilemeyi hedefliyoruz. Geriye kalan 34,3 kilometrelik kesimin tamamlanması için de çalışmalarımız sürüyor. Bir diğer önemli projemiz de Pınarhisar-Demirköy- İğneada yoludur. Bu yolumuz da Trakya Bölgesi'nin Karadeniz sahiline açılan en önemli turizm beldesi olan İğneada'ya ulaşımın sağlanması adına büyük önem taşımaktadır. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul illerinin İğneada'ya ulaşan tek aksıdır. Ayrıca Karadeniz kıyısındaki eşsiz longoz ormanları ve orman sanayisine dayanan ekonomik faaliyetleriyle de öne çıkmaktadır. Yolumuzun Demirköy geçişindeki 5,5 kilometrelik Demirköy çevre yoluyla birlikte iş kapsamındaki 75 metrelik Bulanık Deresi Köprüsü'nü de inşa ederek trafiğe açmıştık. Yolun kalan kesimlerinde de çalışmalara hızla devam ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Kırklareli'nin şehir içinde kalan tüm demir yolu altyapısını modernize ettiklerini belirterek, "62 kilometresi Kırklareli'nden geçen 229 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projesi ile Kırklareli'ni İpek Demiryolu güzergahının önemli merkezlerinden biri haline de getiriyoruz. Bu proje kapsamında Kırklareli'nde Babaeski, Lüleburgaz, Büyükkarıştıran istasyonlarını inşa ediyoruz. Projenin tamamlanmasıyla; mevcut hat kapasitesini 4 kat artıracağız. Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresini 4 saatten 1,5 saate; yük taşıma süresini ise 8,5 saatten 3,5 saate düşüreceğiz. Hattın hizmete alınmasıyla birlikte gelişmeye başlayacak ticari hareketlilik bölge insanımızın ve ülkemizin ekonomik süreçlerine, kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayacak. Hizmetlerimize elbette devam edeceğiz. En az bu kadar kıymetli olan vatandaşımızın gönlüne girmektir" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, toplantıda AK Parti'ye üye olanlara rozetlerini taktı.