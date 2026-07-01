2007'deki Faili Meçhul Ceset Olayı Aydınlatıldı - Son Dakika
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2007'deki Faili Meçhul Ceset Olayı Aydınlatıldı

01.07.2026 14:24
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Adalet Bakanı Gürlek, Batman'da 2007'de bulunan cesedin 19 yıl sonra DNA ile kimliğinin belirlendiğini duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Batman'da 2007 yılında bulunan bir erkek cesedine ilişkin faili meçhul dosyanın yaklaşık 19 yıl sonra aydınlatıldığını belirterek, soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını ve şüphelilerin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Gürlek, X hesabından yaptığı paylaşımda faili meçhul dosyaların aydınlatılmasının toplumun adalete olan güveninin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Bakanlık bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda uzun yıllardır sonuçlandırılamayan dosyaların yeniden ele alındığını belirten Gürlek, "Karanlıkta kalmış dosyaları tek tek gün yüzüne çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 2007 yılında bulunan bir erkek cesedine ilişkin dosyanın yeniden incelendiğini aktaran Gürlek, yürütülen titiz çalışmalar sonucunda cesedin, 2007 yılından bu yana hakkında hiçbir resmi işlem kaydı bulunmayan Aydın Özcan'a ait olduğunun DNA incelemesiyle belirlendiğini kaydetti.

Gürlek, Batman ve Kozluk Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturma ile JASAT başta olmak üzere kolluk birimlerinin çalışmaları sonucunda yaklaşık 19 yıl sonra dosyanın aydınlatıldığını belirterek, "Elde edilen deliller, tanık beyanları, teknik takip ve saha çalışmaları sonucunda 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı ve şüpheliler gözaltına alındı" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Batman, Gürlek, Son Dakika

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