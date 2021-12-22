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2021 yılının en çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları açıklandı! - Son Dakika

2021 yılının en çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları açıklandı!

22.12.2021 11:20

Habermetre, 2021 yılında en çok haber konusu olan büyükşehir belediye başkanlarını açıkladı. Listenin zirvesinde 200 binden fazla habere konu olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yer alıyor. Onu sırasıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip ediyor. Listenin dördüncü sırasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beşinci sırasında ise Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bulunuyor.

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, 2021 yılında en çok haber konusu olan büyükşehir belediye başkanlarını analiz etti. En çok haber olan 10 belediye başkanları listesinde dikkat çeken ayrıntılar yer aldı.

ZİRVEDE İMAMOĞLU VAR

Habermetre'nin açıkladığı raporda; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 205 bin 791 haberle listenin zirvesine yerleşti. İmamoğlu'nun haberlerinin toplam okunma sayısı ise 308 milyon 581 bin 573 olarak açıklandı.

TUNÇ SOYER İKİNCİ SIRADA YER ALDI

Listenin ikinci sırasında ise 165 bin 512 haberle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yer aldı. Soyer'in konu olduğu haberlerin toplam okunma sayısı 61 milyon 959 bin 220 oldu.

ÜÇÜNCÜ SIRAYA MANSUR YAVAŞ YERLEŞTİ

Listenin en dikkat çeken noktalarından biri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 101 bin 240 haberle üçüncü sırada yer alması oldu. Yavaş'ın konu olduğu haberlerin, ikinci sıradaki Soyer'in okunma sayısını 132 milyon 576 bin 172 ile geçtiği görüldü.

2021 yılının en çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları! Zirvede Ekrem İmamoğlu var

DÖRDÜNCÜ VE BEŞİNCİ SIRADA AK PARTİLİ BAŞKANLAR VAR

Yavaş'ı 93 bin 642 haberle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş takip etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise listede kendine 82 bin 670 haberle beşinci sırada yer buldu.

FATMA ŞAHİN VE MUHİTTİN BÖCEK DE LİSTEDE

Habermetre'nin verilerine göre en çok habere konu olan büyükşehir başkanları listesinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın 76 bin 165 haberle altıncı; Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 74 bin 178 haberle yedinci, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 56 bin 349 haberle sekizinci, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı 53 bin 737 haberle dokuzuncu sırada yer aldı. 10 kişilik listenin sonunda ise 53 bin 32 haberle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün bulunuyor.

2021 yılının en çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları açıklandı!
2021 yılının en çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları açıklandı!

Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer, Habermetre, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 2021 yılının en çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları açıklandı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2021 yılının en çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları açıklandı! - Son Dakika
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