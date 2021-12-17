Üye Girişi
2022 yılı bütçe görüşmelerinde son gün - Son Dakika

2022 yılı bütçe görüşmelerinde son gün

17.12.2021 16:30
2022 yılı bütçe görüşmelerinde son gün

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "Bilinmelidir ki döviz ve faiz üzerinden Türkiye ekonomisini sıkıştırma girişimleri yine sonuçsuz kalacaktır.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "Bilinmelidir ki döviz ve faiz üzerinden Türkiye ekonomisini sıkıştırma girişimleri yine sonuçsuz kalacaktır. Türkiye'yi teslim alamayacaklar, Türk milletini yolundan çeviremeyeceklerdir." dedi.

2022 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde MHP Grubu adına söz alan Kalaycı, MHP olarak, geçmişte uygulanan düşük kur, sıcak paraya yüksek faiz politikalarını devamlı eleştirdiklerini anımsattı.

Halen uygulanmakta olan yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme politikasını ve milli teknoloji hamlesini desteklediklerini belirten Kalaycı, yerli ve milli üretimi artırma, stratejik alanlarda dışa bağımlılığı azaltma yönünde politikaların devrede olduğunu söyledi.

Kalaycı, koronavirüs salgınının, küresel ekonomiye büyük darbe vurduğuna işaret ederek salgının yıkıcı etkisinin birçok ülkeye nazaran daha az düzeyde olduğu Türkiye'nin genel ekonomik toparlanma ve büyüme konusunda diğer ülkelerden pozitif olarak ayrıştığını vurguladı.

Son günlerde döviz kurlarında yaşanan oynaklıkların ekonomik gerçeklerle bağdaşmadığına dikkati çeken Kalaycı, Türkiye ekonomisinin bazı yapısal zaafları olsa da bunların, dövizdeki tırmanışın bahanesi olamayacağını kaydetti.

"Bunlara kalsa Türkiye bugüne kadar defalarca batmış, bitmişti"

"Manipülatif, spekülatif işlem yapanlar kimlerdir ya da hangi sermaye gruplarıdır? Döviz talebini artıranlar, güvensizlik pompalayanlar kimlerdir?" sorusunu yönelten Kalaycı, bütün bunların mutlaka açıklanması gerektiğini dile getirdi. Devlet Denetleme Kurulunca yapılan incelemenin hızla tamamlanarak sonuçlarının açıklanmasını beklediklerini vurgulayan Kalaycı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'yi kur, faiz, enflasyon şeytan üçgeninde boğmaya çalışanlar açığa çıkarılmalı ve hesap sorulmalıdır. Türkiye ekonomisiyle ilgili endişe ve karamsarlık havası yaymak, kriz ve kaos ortamı oluşturmak için var gücüyle uğraşanlar bulunmaktadır; hep aynı yöntemler, malum ezberler, klişe sözler, şablon ifadeler sürekli devrededir. Bunlara kalsa Türkiye bugüne kadar defalarca batmış, bitmiş, tükenmiş ve yerle yeksan olmuştu. Ekonomiye yönelik yıkıcı söylemler çok dikkat çekici ve düşündürücüdür. Karanlık bir kampanya yürütülmektedir. Dönemsel ekonomik ve sosyal sorunlardan rektör atama ve yurt sorununa, hatta salgın, deprem ve orman yangınlarına varıncaya kadar her olaydan sokak hareketi çıkarmak için çırpınanların varlığı bir gerçektir.

Daha önce de yaşadığımız üzere, kur ve faiz üzerinden ekonomimize saldıranların neyi amaçladıkları, nereye ulaşmak istedikleri vicdan sahibi her insanımızın malumudur. İşgal girişimiyle yapılamayan, darbe teşebbüsüyle başarılamayan, terör saldırılarıyla ulaşılamayan hain süreç ekonomik saldırılarla, toplumsal hareketlenmelerle tamamlanmak istenmektedir. Toplumsal barış ve huzur ortamımızı bozmak için çalışanlara ne devletimiz ne de milletimiz müsaade edecektir. Türk milleti, küstahça 'Türkiye ekonomisini tamamen yıkarım, yok ederim ki daha önce yaptım.' diyen, Türkiye'deki iktidarı değiştireceklerini söyleyen emperyalist güçleri ve taşeronu olan terör örgütlerini çok iyi bilmektedir. Bilinmelidir ki döviz ve faiz üzerinden Türkiye ekonomisini sıkıştırma girişimleri yine sonuçsuz kalacaktır, Türkiye'yi teslim alamayacaklar, Türk milletini yolundan çeviremeyeceklerdir. Cumhur İttifakı vatan nöbetindedir, Türk milletinin bağımsızlık onurunu yere düşürmeyecektir."

"Fahiş fiyatlardan dert yananlara hak veriyor ve onları anlıyoruz"

Kalaycı, vatandaşın omuzuna çöken ağırlığın, yüklendiği külfetin samimiyetle farkında olduklarını belirterek "Kur ve fiyat artışlarından kaynaklanan olumsuzlukları görüyor, üst üste gelen fiyat artışları nedeniyle özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın sıkıntı çektiğini biliyoruz; fahiş fiyatlardan dert yananlara hak veriyor ve onları anlıyoruz. Fiyatları yükseltmek amacıyla fırsatçılık, stokçuluk, karaborsacılık yapan vicdansızlar bilsinler ki; sağladıkları haksız kazanç haramdır ve bu kazancın hayrını göremeyeceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Fiyat artışları nedeniyle sıkıntı çeken özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşların gelirlerini artıracak, yüklerini azaltacak tedbirlerin alındığına işaret eden Kalaycı, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın verdiği müjdeyle net asgari ücretin yüzde 50,4 artırılarak 4 bin 253 liraya yükseltilmesinden, asgari ücretten gelir ve damga vergisinin kaldırılmasından ve işveren yükünün 450 lira azaltılmasından MHP ziyadesiyle memnun olmuştur. Partimizin yıllardır dile getirdiği asgari ücretle ilgili taahhüdü de yerine gelmiş olmaktadır." diye konuştu.

Kalaycı, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasıyla tarihi bir reforma imza atıldığını ve asgari ücrette yapılan tarihi artışla da hayat pahalılığından dolayı zor günler geçiren on milyonların duasının alındığını söyledi.

"Cumhur İttifakı kararlılığıyla aşılamayacak sorunumuz yoktur"

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen makroekonomik verilerin, Türkiye ekonomisinin giderek güçlendiğini, Türkiye'nin çekici bir ülke olmaya devam ettiğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, büyüyen, güçlenen ve zenginleşen bir ülke olarak hayata geçirdiği reformlarla pek çok uluslararası yatırımcının dikkatini çekmeyi başardığını anlatan Aksu, "Ülkemiz, 2019 yılında gelişmekte olan Avrupa ülkeleri arasında en çok tercih edilen 3. uluslararası doğrudan yatırım destinasyonu olurken, 2020 yılında yüzde 16'lık payla en çok tercih edilen 2. ülke olmuştur." dedi.

Toplumsal ihtiyaçların başında huzur ve güvenlik geldiğini vurgulayan Aksu, "Güvenliğin olmadığı yerde özgürlükten, demokrasiden ve insan haklarından söz etmek de mümkün değildir. Yapılan etkin mücadele sonucunda, inşallah, milletimiz yakın zamanda terör belasından tüm unsurlarıyla kurtulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Ülke olarak bazı sıkıntılarımız olsa da alınan tedbirler sayesinde bunların üstesinden gelinecektir." diyen Aksu, MHP olarak toplumsal meseleler ve çözümünün öncelikleri olduğunu dile getirdi. Bu anlayışla 81 ili dolaşarak vatandaşla buluştuklarını, dertleştiklerini, sorunlarını dinlediklerini ifade eden Aksu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız, devrevi sorunlardan kaynaklı bazı sıkıntıları olsa da bunu bir istismar aracı ve sokakları karıştırma vesilesi yapma emellerinden son derece huzursuzdur. Yalan ve istismar siyasetinden, aklıyla alay edilmesinden bıkmış, usanmıştır; önümüze set çekmek isteyenlerin her yolu denediği bir ortamda Türkiye'nin terör, salgın, diplomasi ve ekonomi mücadelesine, Kıbrıs'ta, Libya'da, Karabağ'da atılan tarihi adımlara, dünya çapındaki yatırımlara, Batılı güçlerin karşı çıktığı Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin ibadete açılmasına, kısacası, samimiyetle verilen beka ve kalkınma mücadelesine kara çalınmasından rahatsızdır.

Allah'ın izniyle, ahlaki ve ekonomik temeli olmayan fiyat ve döviz kuru artışlarından kaynaklı konjonktürel sorunlar el birliğiyle giderilecek, ekonomideki bazı yapısal sorunların çözülmesiyle de bu sıkıntılarla tekrar karşılaşılmayacaktır. Cumhur İttifakı kararlılığıyla aşılamayacak sorunumuz, çözülemeyecek problemimiz yoktur. Önemli olan milli birlik ve beraberliğimizin korunması, güçlü demokrasimizin, siyasi istikrarımızın muhafazasıdır. Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyenlere, amaçları uğruna ülkemizi yangın yerine çevirmekten çekinmeyenlere fırsat verilmemesidir. İnanıyoruz ki Türkiye, bölgesel ve küresel risk ve tehditleri bertaraf etmeye, fırsat ve imkanları değerlendirmeye ve milli kaynaklarımızı harekete geçirmeye devam ederek lider ülke ve küresel bir güç olma hedefini adım adım gerçekleştirecektir. Bunun için kin ve öfkeyi yarıştırmak yerine, Türk milleti ortak paydasında buluşarak tarihimize, kültürümüze, kurumlarımıza, hukukumuza sahip çıkmak, Türkiye'nin kutlu geleceğinin inşasına odaklanmak yeterli olacaktır."

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Döviz, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika 2022 yılı bütçe görüşmelerinde son gün - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
16:34 Hangi ülkede ne kadar asgari ücret verildiğini biliyor musunuz? İşte o rakamlar!
16:33 Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı
16:20 Hazal Kaya, kendisine tarihi geçmiş aşının vurulmak istenmesine sitem etti! Bakan Koca'ya seslendi
16:13 Meral Akşener'den hükümete çağrı: Emekli maaşlarını asgari ücret kadar yapın
16:06 Bu akşam yayınlanacak Aziz'in yeni bölümünden dikkat çeken sahne!
16:04 Japonya'da sağlık merkezine kundaklama! 27 kişi diri diri can verdi
16:02 DEVA Lideri Ali Babacan'dan 'keşke'ler: Keşke susmasaydım, keşke konuşsaydım
15:59 Kemal Kılıçdaroğlu "Karşı değilim" dedi, Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık çıkışı geldi
15:58 11 ilden peş peşe acı haberler geldi, sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 43'e yükseldi
15:54 Büyük kavganın nedeni ortaya çıktı! Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan ağır küfür
Metaverse dünyasında devrim niteliğinde gelişme! Bu bir ilk Metaverse dünyasında devrim niteliğinde gelişme! Bu bir ilk         
16:37
Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı         
16:34
Bizzat dile getirdi! Sadettin Saran tek bir şartla başkan adaylığından çekilecek Bizzat dile getirdi! Sadettin Saran tek bir şartla başkan adaylığından çekilecek         
16:23
Kırmızı Oda'da bugün: Dara olanları anlatmaz, Keklik pişman olur, Pembe kriz geçirir Kırmızı Oda'da bugün: Dara olanları anlatmaz, Keklik pişman olur, Pembe kriz geçirir         
15:51
TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu         
14:39
Doların zirveyi görmesiyle ilgili Fenerbahçeli Sipahioğlu'ndan kulüplere çağrı geldi: Derhal kapanın Doların zirveyi görmesiyle ilgili Fenerbahçeli Sipahioğlu'ndan kulüplere çağrı geldi: Derhal kapanın         
14:29
Karadeniz'in en uzun teleferiği çürüyor!100 milyon TL'ye yapıldı, ilk yıl 60 bin kişiyi ağırladı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürüyor!100 milyon TL'ye yapıldı, ilk yıl 60 bin kişiyi ağırladı!         
12:56
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim         
12:28
Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı         
11:26
Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler         
11:17
Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik         
10:23
8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı 8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı         
10:16
60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı 60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı         
10:03
Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu! Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu!         
09:42
Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu         
09:04
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL uluslararası otomotiv fuarında görücüye çıktı KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL uluslararası otomotiv fuarında görücüye çıktı         
20:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 16:41:45. #1.11#
SON DAKİKA: 2022 yılı bütçe görüşmelerinde son gün - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement