2022 yılı bütçe görüşmelerinde son gün - Son Dakika

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "Bilinmelidir ki döviz ve faiz üzerinden Türkiye ekonomisini sıkıştırma girişimleri yine sonuçsuz kalacaktır. Türkiye'yi teslim alamayacaklar, Türk milletini yolundan çeviremeyeceklerdir." dedi.

2022 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde MHP Grubu adına söz alan Kalaycı, MHP olarak, geçmişte uygulanan düşük kur, sıcak paraya yüksek faiz politikalarını devamlı eleştirdiklerini anımsattı.

Halen uygulanmakta olan yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme politikasını ve milli teknoloji hamlesini desteklediklerini belirten Kalaycı, yerli ve milli üretimi artırma, stratejik alanlarda dışa bağımlılığı azaltma yönünde politikaların devrede olduğunu söyledi.

Kalaycı, koronavirüs salgınının, küresel ekonomiye büyük darbe vurduğuna işaret ederek salgının yıkıcı etkisinin birçok ülkeye nazaran daha az düzeyde olduğu Türkiye'nin genel ekonomik toparlanma ve büyüme konusunda diğer ülkelerden pozitif olarak ayrıştığını vurguladı.

Son günlerde döviz kurlarında yaşanan oynaklıkların ekonomik gerçeklerle bağdaşmadığına dikkati çeken Kalaycı, Türkiye ekonomisinin bazı yapısal zaafları olsa da bunların, dövizdeki tırmanışın bahanesi olamayacağını kaydetti.

"Bunlara kalsa Türkiye bugüne kadar defalarca batmış, bitmişti"

"Manipülatif, spekülatif işlem yapanlar kimlerdir ya da hangi sermaye gruplarıdır? Döviz talebini artıranlar, güvensizlik pompalayanlar kimlerdir?" sorusunu yönelten Kalaycı, bütün bunların mutlaka açıklanması gerektiğini dile getirdi. Devlet Denetleme Kurulunca yapılan incelemenin hızla tamamlanarak sonuçlarının açıklanmasını beklediklerini vurgulayan Kalaycı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'yi kur, faiz, enflasyon şeytan üçgeninde boğmaya çalışanlar açığa çıkarılmalı ve hesap sorulmalıdır. Türkiye ekonomisiyle ilgili endişe ve karamsarlık havası yaymak, kriz ve kaos ortamı oluşturmak için var gücüyle uğraşanlar bulunmaktadır; hep aynı yöntemler, malum ezberler, klişe sözler, şablon ifadeler sürekli devrededir. Bunlara kalsa Türkiye bugüne kadar defalarca batmış, bitmiş, tükenmiş ve yerle yeksan olmuştu. Ekonomiye yönelik yıkıcı söylemler çok dikkat çekici ve düşündürücüdür. Karanlık bir kampanya yürütülmektedir. Dönemsel ekonomik ve sosyal sorunlardan rektör atama ve yurt sorununa, hatta salgın, deprem ve orman yangınlarına varıncaya kadar her olaydan sokak hareketi çıkarmak için çırpınanların varlığı bir gerçektir.

Daha önce de yaşadığımız üzere, kur ve faiz üzerinden ekonomimize saldıranların neyi amaçladıkları, nereye ulaşmak istedikleri vicdan sahibi her insanımızın malumudur. İşgal girişimiyle yapılamayan, darbe teşebbüsüyle başarılamayan, terör saldırılarıyla ulaşılamayan hain süreç ekonomik saldırılarla, toplumsal hareketlenmelerle tamamlanmak istenmektedir. Toplumsal barış ve huzur ortamımızı bozmak için çalışanlara ne devletimiz ne de milletimiz müsaade edecektir. Türk milleti, küstahça 'Türkiye ekonomisini tamamen yıkarım, yok ederim ki daha önce yaptım.' diyen, Türkiye'deki iktidarı değiştireceklerini söyleyen emperyalist güçleri ve taşeronu olan terör örgütlerini çok iyi bilmektedir. Bilinmelidir ki döviz ve faiz üzerinden Türkiye ekonomisini sıkıştırma girişimleri yine sonuçsuz kalacaktır, Türkiye'yi teslim alamayacaklar, Türk milletini yolundan çeviremeyeceklerdir. Cumhur İttifakı vatan nöbetindedir, Türk milletinin bağımsızlık onurunu yere düşürmeyecektir."

"Fahiş fiyatlardan dert yananlara hak veriyor ve onları anlıyoruz"

Kalaycı, vatandaşın omuzuna çöken ağırlığın, yüklendiği külfetin samimiyetle farkında olduklarını belirterek "Kur ve fiyat artışlarından kaynaklanan olumsuzlukları görüyor, üst üste gelen fiyat artışları nedeniyle özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın sıkıntı çektiğini biliyoruz; fahiş fiyatlardan dert yananlara hak veriyor ve onları anlıyoruz. Fiyatları yükseltmek amacıyla fırsatçılık, stokçuluk, karaborsacılık yapan vicdansızlar bilsinler ki; sağladıkları haksız kazanç haramdır ve bu kazancın hayrını göremeyeceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Fiyat artışları nedeniyle sıkıntı çeken özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşların gelirlerini artıracak, yüklerini azaltacak tedbirlerin alındığına işaret eden Kalaycı, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın verdiği müjdeyle net asgari ücretin yüzde 50,4 artırılarak 4 bin 253 liraya yükseltilmesinden, asgari ücretten gelir ve damga vergisinin kaldırılmasından ve işveren yükünün 450 lira azaltılmasından MHP ziyadesiyle memnun olmuştur. Partimizin yıllardır dile getirdiği asgari ücretle ilgili taahhüdü de yerine gelmiş olmaktadır." diye konuştu.

Kalaycı, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasıyla tarihi bir reforma imza atıldığını ve asgari ücrette yapılan tarihi artışla da hayat pahalılığından dolayı zor günler geçiren on milyonların duasının alındığını söyledi.

"Cumhur İttifakı kararlılığıyla aşılamayacak sorunumuz yoktur"

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen makroekonomik verilerin, Türkiye ekonomisinin giderek güçlendiğini, Türkiye'nin çekici bir ülke olmaya devam ettiğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, büyüyen, güçlenen ve zenginleşen bir ülke olarak hayata geçirdiği reformlarla pek çok uluslararası yatırımcının dikkatini çekmeyi başardığını anlatan Aksu, "Ülkemiz, 2019 yılında gelişmekte olan Avrupa ülkeleri arasında en çok tercih edilen 3. uluslararası doğrudan yatırım destinasyonu olurken, 2020 yılında yüzde 16'lık payla en çok tercih edilen 2. ülke olmuştur." dedi.

Toplumsal ihtiyaçların başında huzur ve güvenlik geldiğini vurgulayan Aksu, "Güvenliğin olmadığı yerde özgürlükten, demokrasiden ve insan haklarından söz etmek de mümkün değildir. Yapılan etkin mücadele sonucunda, inşallah, milletimiz yakın zamanda terör belasından tüm unsurlarıyla kurtulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Ülke olarak bazı sıkıntılarımız olsa da alınan tedbirler sayesinde bunların üstesinden gelinecektir." diyen Aksu, MHP olarak toplumsal meseleler ve çözümünün öncelikleri olduğunu dile getirdi. Bu anlayışla 81 ili dolaşarak vatandaşla buluştuklarını, dertleştiklerini, sorunlarını dinlediklerini ifade eden Aksu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız, devrevi sorunlardan kaynaklı bazı sıkıntıları olsa da bunu bir istismar aracı ve sokakları karıştırma vesilesi yapma emellerinden son derece huzursuzdur. Yalan ve istismar siyasetinden, aklıyla alay edilmesinden bıkmış, usanmıştır; önümüze set çekmek isteyenlerin her yolu denediği bir ortamda Türkiye'nin terör, salgın, diplomasi ve ekonomi mücadelesine, Kıbrıs'ta, Libya'da, Karabağ'da atılan tarihi adımlara, dünya çapındaki yatırımlara, Batılı güçlerin karşı çıktığı Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin ibadete açılmasına, kısacası, samimiyetle verilen beka ve kalkınma mücadelesine kara çalınmasından rahatsızdır.

Allah'ın izniyle, ahlaki ve ekonomik temeli olmayan fiyat ve döviz kuru artışlarından kaynaklı konjonktürel sorunlar el birliğiyle giderilecek, ekonomideki bazı yapısal sorunların çözülmesiyle de bu sıkıntılarla tekrar karşılaşılmayacaktır. Cumhur İttifakı kararlılığıyla aşılamayacak sorunumuz, çözülemeyecek problemimiz yoktur. Önemli olan milli birlik ve beraberliğimizin korunması, güçlü demokrasimizin, siyasi istikrarımızın muhafazasıdır. Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyenlere, amaçları uğruna ülkemizi yangın yerine çevirmekten çekinmeyenlere fırsat verilmemesidir. İnanıyoruz ki Türkiye, bölgesel ve küresel risk ve tehditleri bertaraf etmeye, fırsat ve imkanları değerlendirmeye ve milli kaynaklarımızı harekete geçirmeye devam ederek lider ülke ve küresel bir güç olma hedefini adım adım gerçekleştirecektir. Bunun için kin ve öfkeyi yarıştırmak yerine, Türk milleti ortak paydasında buluşarak tarihimize, kültürümüze, kurumlarımıza, hukukumuza sahip çıkmak, Türkiye'nin kutlu geleceğinin inşasına odaklanmak yeterli olacaktır."