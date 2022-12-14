AK Partili Mustafa Şen paylaştı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket - Son Dakika
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AK Partili Mustafa Şen paylaştı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket

14.12.2022 14:27
AK Partili Mustafa Şen paylaştı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket

2023 Haziran ayında yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi neredeyse her gün yeni bir anket sonucu ortaya çıkarken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anketlere ilişkin bilgiler veren Şen, "Analizler AK Parti'nin yüzde 45'in üzerine, Cumhurbaşkanımızın oyunun yüzde 55'in üzerine, Cumhur İttifakı oyunun da yüzde 55'in üzerine çıkabileceğini gösteriyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 6 ay gibi kısa bir süre kala partilerin seçimlerde ne kadar oy alacağına ilişkin peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. AK Parti Araştırma, Geliştirme ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen aralık ayı itibarıyla bütün partilerin oy oranının 2018 seçimlerine çok yakın bir noktada olduğunu belirtti.

"BÜTÜN PARTİLER 2018 HAZİRAN'DAKİ SEÇİM SONUÇLARIYLA AYNI NOKTADA"

Teşkilatların çalışmaları sonucu oy oranlarının sürekli arttığını belirten Şen, eğilimin yukarıya doğru devam ettiğini söyledi. Şen, "Halihazırdaki durum, diğer partileri bir bütün olarak söyleyecek olursam, aralık ayı itibarıyla bütün partiler ilginç bir şekilde 2018 Haziran'ında yapılan seçim sonuçlarıyla hemen hemen aynı noktadalar. Yani düşüşler oldu, yükselişler oldu derken bugünkü nokta, 2018'deki çizgi. Fakat, analizler AK Parti'nin yüzde 45'in üzerine, Cumhurbaşkanımızın oyunun yüzde 55'in üzerine, Cumhur İttifakı oyunun da yüzde 55'in üzerine çıkabileceğini gösteriyor." diye konuştu.

"VATANDAŞIMIZ SORUNUN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE ÇÖZÜLECEĞİNİ GÖRÜYOR"

Şen, dünyadaki ekonomik kriz, Kovid-19, Ukrayna-Rusya savaşı gibi küresel nedenlerin Türkiye'yi de etkilediğini, buna bağlı olarak AK Parti'nin oy oranlarında zaman zaman düşüşlerin yaşandığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel ölçekte ortaya koyduğu güçlü liderliğin vatandaşın gözünde ayrı bir yeri olduğunu belirten Şen, sözlerini şöyle sürdürdü; "Vatandaşımız, 'Evet, bir sorun var ama bu sorunu yine Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhur İttifakı çözecek.' diyor, bunu görüyor. Bu süreçte özellikle Ukrayna-Rusya savaşında çözümü getiren toplantıların Türkiye'de yapılması, bunlara Cumhurbaşkanı'mızın liderlik etmesi, onu bütün dünyada ön plana çıkardı. Tahıl krizinde Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde 400 milyon insanın açlık sorununun çözülmesi, çok büyük bir insani krizin ortadan kaldırılmış olması, onun çok büyük bir siyasi lider olduğunu gösterdi. Nobel Barış Ödülü Recep Tayyip Erdoğan'a verilmeli."

AK Partili Mustafa Şen paylaştı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen.

"OLUMSUZUN YAKLAŞIMLARINA RAĞMEN HALKA GİTMEKTEN VAZGEÇMEDİK"

AK Parti'nin yoğun bir şekilde sahaya çıkmasının da bunda etkili olduğunu dile getiren Şen, "Biz seçmenimizden bazı sitemler, olumsuz yaklaşımlar görüyorduk ama buna rağmen seçmene, halka gitmekten vazgeçmedik, sürekli mahallede, sokakta, caddede, pazarda olduk. Binalarımızda durmadık. Ne kadar binaların, odanızın dışındaysanız, halkın içindeyseniz o kadar iyi siyaset yapıyorsunuz demektir. İşte biz bunu yaptık. Sürekli halkın içinde olduk. Derdi, sıkıntıyı, sorunu yerinde gördük. Böylece bizden biraz uzaklaşmış olan seçmenimiz tekrar geri geldi" şeklinde konuştu.

"ALTILI MASA KISIR DÖNGÜ İÇİNDE"

Seçmenin bu süreçte altılı masanın çalışmalarını da gördüğünü dile getiren Şen, "Altılı masanın bir kısır döngü içerisinde bulunması, yerli ve milli olmadığını vatandaşın anlaması hatta bir 'Biden masası' olduğunun görülmesi, seçmene, oradan bir şey çıkmayacağını gösterdi. Onlar masanın etrafında toplanıp yemek yiyip dağılıp mesai harcarken biz bütün teşkilat olarak halkın içindeydik" ifadelerini kullandı.

HER AY 3-4 ANKET YAPTIRIYORUZ

Her ay 3-4 anket yaptırdıklarını ve sürekli sahayı takip ettiklerini belirten Şen, kendi çalıştıkları şirketler dışındaki anket firmalarından meslektaşlarıyla fikir alışverişinde bulunduklarını da anlattı. Anket yapmayıp yalan söyleyen bir güruhun bulunduğunu ifade eden Şen, "Sadece yalan söylüyorlar, manipülasyon yapıyorlar, gayriahlaki davranıyorlar. Araştırma etiğine, bilimsel etiğe asla riayet etmiyorlar. Bilimsel bir uzmanlık da yok onlarda zaten" diye konuştu.

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Son Dakika Politika AK Partili Mustafa Şen paylaştı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Mustafa Şen paylaştı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket - Son Dakika
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