İstanbul'da asılan Kılıçdaroğlu afişleri "adaylık" dedikodularını güçlendirdi: Ey Dünya sana rakip olmaya geliyorum, başlıyoruz

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağına kesin gözüyle bakılırken, 6'lı masanın hangi adayı çıkaracağı ise belirsizliğini koruyor.

SEÇİMLER YAKLAŞIRKEN DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

Cumhur İttifakı, Erdoğan'ın karşısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkması yönündeki çağrılarına her gün bir yenisini eklerken, 2023 Haziran ayında yapılması planlanan seçimler öncesi çarpıcı bir gelişme yaşandı.

KILIÇDAROĞLU: TÜRKİYE SENİN MÜLTECİ KAMPIN OLMAYACAK

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul'un çeşitli noktalarına seçim afişleri astırdı. Afişlerde "Ey Dünya... Sana rakip olmaya geliyorum. Türkiye senin mülteci kampın olmayacak. Başlıyoruz" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

İşte o afişler;