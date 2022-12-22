İstanbul'da asılan Kılıçdaroğlu afişleri "adaylık" dedikodularını güçlendirdi: Ey Dünya sana rakip olmaya geliyorum, başlıyoruz - Son Dakika
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İstanbul'da asılan Kılıçdaroğlu afişleri "adaylık" dedikodularını güçlendirdi: Ey Dünya sana rakip olmaya geliyorum, başlıyoruz

22.12.2022 12:15

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için adı geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul'un çeşitli noktalarına Kılıçdaroğlu'nun görseli bulunan, "Ey Dünya... Sana rakip olmaya geliyorum. Türkiye senin mülteci kampın olmayacak. Başlıyoruz" ifadelerinin yer aldığı afişler astırdı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağına kesin gözüyle bakılırken, 6'lı masanın hangi adayı çıkaracağı ise belirsizliğini koruyor.

SEÇİMLER YAKLAŞIRKEN DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

Cumhur İttifakı, Erdoğan'ın karşısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkması yönündeki çağrılarına her gün bir yenisini eklerken, 2023 Haziran ayında yapılması planlanan seçimler öncesi çarpıcı bir gelişme yaşandı.

KILIÇDAROĞLU: TÜRKİYE SENİN MÜLTECİ KAMPIN OLMAYACAK

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul'un çeşitli noktalarına seçim afişleri astırdı. Afişlerde "Ey Dünya... Sana rakip olmaya geliyorum. Türkiye senin mülteci kampın olmayacak. Başlıyoruz" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

İşte o afişler;

Kılıçdaroğlu aday mı oluyor? Astırdığı seçim afişleri kafaları iyice karıştırdı
Kılıçdaroğlu aday mı oluyor? Astırdığı seçim afişleri kafaları iyice karıştırdı
Kılıçdaroğlu aday mı oluyor? Astırdığı seçim afişleri kafaları iyice karıştırdı
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Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İstanbul'da asılan Kılıçdaroğlu afişleri 'adaylık' dedikodularını güçlendirdi: Ey Dünya sana rakip olmaya geliyorum, başlıyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da asılan Kılıçdaroğlu afişleri "adaylık" dedikodularını güçlendirdi: Ey Dünya sana rakip olmaya geliyorum, başlıyoruz - Son Dakika
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